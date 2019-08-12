التحالف: إسقاط طائرة مسيرة حوثية باتجاه السعودية

الرياض/ الخليج 365

أعلن التحالف العربي في اليمن، الذي تقوده السعودية، مساء الأحد، إسقاط طائرة مسيرة حوثية كانت باتجاه السعودية.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، قال المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي، إن قوات التحالف تمكنت من اعتراض طائرة مسيرة حوثية أطلقتها من صنعاء اليمينة، كانت باتجاه السعودية، وتم إسقاطها.

ولم يرد تفاصيل أكثر من المتحدث بشأن الاستهداف، غير أنه جاء وقت قصير من إعلان جماعة الحوثي، استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوبي السعودية.

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وقال المتحدث إن "المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها"، وعادة ما تنفي طهران تدخلها في شؤون الدول.

وأوضح أن "استمرار تبني جماعة الحوثيين للنجاحات الوهمية عبر إعلامها المضلل يؤكد حجم الخسائر التي تتلقاها وحالة السخط الشعبي تجاهها".

وفي وقت سابق الأحد، قال المتحدث باسم قوات الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان صحفي نشره على صفحته الرسمية بفيسبوك، إن سلاح الجو المسير التابع لجماعته نفذ عملية هجومية بعدد من طائرات قاصف k2. ضد رادارات ومواقع عسكرية في القاعدة الجوية السعودية.

ومنذ 2015، تقود السعودية تحالفًا عربيًا ينفذ عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ 2014.

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