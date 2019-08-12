تركيا تعبر عن قلقها إزاء الاشتباكات الأخيرة في عدن

أنقرة/ محمد آلاجه/ الخليج 365
أعربت الخارجية التركية عن قلقها البالغ إزاء الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدينة عدن (جنوب) اليمينة خلال الأيام الأخيرة.
وأضافت الوزارة في بيان، الأحد، "نشعر بقلق بالغ من الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدينة عدن اليمينة في الأيام الأخيرة، والتي أودت بحياة أو جرح العديد من إخواننا اليمنيين".
واعتبر بيان الخارجية أن "من المؤسف للغاية استمرار المصادمات المسلحة خلال عيد الأضحى المبارك، الذي من المفترض أن تسود فيه مشاعر السلام والصداقة والتضامن".
ودعا البيان جميع الأطراف في اليمن إلى "الامتناع عن اتخاذ المزيد من الخطوات التي من شأنها تعميق الأزمة السياسية والإنسانية في البلاد والبحث عن حلول للمشاكل من خلال الحوار".
وأكد البيان على دعم تركيا لجهود توفير الأمن والاستقرار في اليمن، استمرارها في دعم جميع الجهود الدولية التي أجريت من أجل الحفاظ على وحدة وسلامة البلاد.
وقال بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة في اليمن، إن 40 مدنيا قتلوا وأصيب 260 آخرون بجروح جراء الاشتباكات في عدن التي اندلعت في الثامن من الشهر الجاري.وفي وقت سابق الأحد، أعلن التحالف شن غارات على مواقع قال إنها تهدد القوات الحكومية في عدن.
والسبت، سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعومة إماراتيا على معظم المواقع والمعسكرات التابعة للحرس الرئاسي الموالي للحكومة الشرعية.
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