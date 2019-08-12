شكرا لقرائتكم خبر عن إكسبو بكين 2019.. الزهور تفوح عطراً عند السور العظيم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: بنيمين زرزور

تحرص الجمعية العالمية لمنتجي الحاصلات البستانية، وهي إحدى الهيئات التابعة لمكتب المعارض الدولي - إكسبو، على نشر الوعي بأهمية الاخضرار في حياة المدن والمناطق الحضرية. وتعمل على تعزيز هذه المفاهيم من خلال إقامة المعارض العالمية، إضافة إلى أنشطة وأدوات أخرى. وقد فازت الصين باستضافة معرض الزهور 2019 بحصولها على موافقة بإجماع كافة أعضاء الجمعية وعددهم 168 دولة لاستضافة الحدث هذا العام الذي يقام بين 29 إبريل/نيسان و7 أكتوبر/ تشرين الأول. ويعتبر المعرض تظاهرة عالمية خضراء تميزها هذا العام الدولة المستضيفة التي يعيش على أرضها أكثر من مليار نسمة وتوجد فيها عشرة من أكثر المدن العالمية اكتظاظاً بالسكان وربما من المدن الأعلى تلوثاً بأبخرة ودخان المصانع والسيارات.

مقاطعة يان كنج

يان كنج منتجع ريفي يلوذ به الصينيون من حر الصيف، وهو قاعدة المنتجات الزراعية التي تزود بها العاصمة بكين. يقع شمال غرب بكين، على بعد 74 كيلومتراً من وسط المدينة وتحيط به مقاطعات هاوريو وتشانج بنج وهاو لي لاي وتشيتشنغ، وتبلغ مساحته ألفي كيلو متر مربع وعدد سكانه 276 ألف نسمة.

كانت منطقة يان كنج، المعروفة في العصور القديمة باسم نهر غوي، ذات يوم موطناً للحضارة القديمة وأجيال من السكان المحليين. وتعني كلمة يان كنج، «منزل جميل»، وهي فعلاً تجمع بين جمال الطبيعة وطيبة الناس وتنوع البيئة. الجمال يكمن أيضاً في وحدة المناظر الطبيعية والجمال الداخلي. ويهدف شعار «تجميل يان كنج» في الأساس، إلى تطويرها بيئياً.

يكمن جمال يان كنج في الطبيعة حيث تمتزج في بيئتها الجغرافية الفريدة من روعة الأنهار الكبيرة والجبال الشاهقة وإبداعات مشاهد نهر اليانغتسي. وهي غنية بعناصر الطبيعة التي تعكسها الجبال المتعرجة والمياه الصافية.

ويمتاز صيف جبال هايتو بأنه ماطر حيث تهب نسمات الهواء من سفح نهر جوي شو على سفوح الجبال مخترقة وادي لون كينج المتعرج، حيث ترسم شلالات ديشو هايو لوحة فريدة من بائع الطبيعة الخلابة.

يكمن جمال يان كنج في بيئتها. فهي واحدة من أكثر المناطق الصديقة للبيئة في الصين، وتتمتع بموارد بيئية فريدة وإمكانات كبيرة للتنمية المستقبلية. تغطي الأحراج نسبة 74٪ منها وتغطي الغابات نسبة 57.8٪. وتعد يان كنج السياج البيئي الأكثر أهمية في شمال غرب بكين. وتتميز بتناسق نظامها البيئي بدرجة ممتازة، وهي مكان مثالي للعيش بمياهها الخضراء وجبالها، والسماء الزرقاء والسحب البيضاء والغابات والأراضي العشبية والأراضي الرطبة والزهور والطيور وغيرها من الحيوانات والأسماك والفراشات. وكان جمال المقاطعة عنصر جذب لا يقاوم إغراؤه لزوار الداخل والخارج، ويوفر فرص تطوير واستثمار غير مسبوقة.

بيئة خضراء بكربون منخفض

في مجتمع حديث يناصر الحضارة البيئية، سيصبح معرض بكين 2019 ممارسة حية لبناء الصين الجميلة وتحقيق الحياة الخضراء.

معرض بكين 2019 هو الريف الأخضر والـــــغابات الفاخرة. وفي الوقت نفسه، سوف يصبح مــــعرض بكين إكسبو 2019 أيضاً منصة لتشجيع الإنتاج الأخضر والاستهلاك الأخضر ومفهوم الحياة الخضراء. ولا شك في أن الحدائق الخضراء تشكل الحافز على حركة المرور الخضراء، والتي يتم توجيهها أساساً نحو المشي والدراجات الهوائية والكهربائية. فيما يتعلق بمتطلبات مختلف صنوف الزوار، تم تصميم طريق مائي ومسار ركوب الدراجات بثلاثة مواعيد استخدام تشمل «3 ساعات و 7 ساعات - ويومين»، وهناك أيضاً تصميمات لعدد من المسارات السياحية المميزة.

من أجل خلق بيئة مريحة وأكثر متعة للزوار ولتسليط الضوء على خصائص البستنة، سيتم التأكيد على تجربة الزيارة المظللة في بكين إكسبو 2019 حيث يتم التخطيط لإيقاف جميع السيارات تحت الظل في المتنزه، باستخدام مظلات من أشجار الحور الطبيعية التي تغطي منطقة أكشاك الدخول والخروج. وقد تم تصميم شوارع مظللة بمناظر طبيعية خلابة على طول الطرق السياحية الرئيسية، لتوفير جميع أنواع مساحات الظل في حالات الانتظار والاستراحة والتجول في المعرض. أما تحفة المعرض فهي حزام الترفيه البيئي الذي يشكل نهر جيو الذي يبلغ طوله 8 كيلومترات ويعتبر مصدر الأوكسجين الترفيهي الطبيعي بجانب النهر.

تراخيص الإنتاج

في 25 سبتمبر 2018، تم الكشف عن حوالي 300 منتج مرخص جديد من معرض بكين إكسبو 2019خلال فعاليات معرض بكين للتصميم 2018، وهو منصة عالمية تهدف إلى تبادل التصاميم الإبداعية وتداولها تعقد سنوياً في 22 سبتمبر.

وتشير التقارير إلى أن المنتجات المرخصة من معرض بكين إكسبو 2019 تغطي أكثر من 800 منتج في 12 فئة، بما في ذلك الحرف اليدوية، والشارات، والقرطاسية، والأدوات المنزلية، والملابس والإكسسوارات، والطوابع وملحقاتها، والعملات التذكارية، والمعادن الثمينة، والمنتجات البستانية، وغيرها من المنتجات ذات الصبغة الثقافية. وقد كان لافتاً الاهتمام البالغ الذي حظيت به منتجات الحرف التقليدية وتصاميم الأناقة والخبرات الجمالية الحسية التي تعكسها جماليات الشرقيات الكلاسيكية وتمازجها مع الأفكار الجمالية الحديثة.

ويمكن الحصول على كافة تلك المنتجات عن طريق الإنترنت بزيارة موقع المنتجات على العنوان التالي:www.jd.com

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ما بعد الحدث

يمثل معرض بكين 2019 حديقة كبيرة يشترك فيها الزوار بمختلف توجهاتهم وثقافاتهم في أنشطة فنية شاملة بحيث تحول إلى صالة ضخمة لتبادل الخبرات والأفكار الفنية والاطلاع على فنون التقنية التفاعلية وتبادل الأفكار حول فنون الحضارة الإنسانية المعاصرة والتراث ودور الابتكارات التقنية في تطوير مجالات الحياة.

هنا يستريح الناس ويتجولون في الطبيعة، ويتمتعون بمزيج تفاعلي مثالي بين الإنترنت والبستنة. هنا تجتمع الإدارة الذكية، والواقع الافتراضي، والأجهزة التقنية التي يتم ارتداؤها، وتكنولوجيا التربية الوراثية، والروبوت وغيرها من التقنيات المتقدمة التي تساعد الناس على فهم دور البستنة في اللهو والجد والتعرف إليها.

بعد انتهاء فعاليات المعرض، سيتم تحويل المنطقة إلى حديقة بيئية كبيرة على كامل مساحة المعرض لإنشاء علامة تجارية خاصة بمعرض الزهور في بكين. وسوف يصبح هذا المكان بمثابة شريط الأوكسجين في الغابات الذي يزوره سكان المدن في بحثهم عن متنفس. يحتوي هذا المكان أيضاً على منطقة تطوير صناعات البستنة، تتولى مهام البحوث البستانية والإنتاج وعقد المؤتمرات والمناسبات الاحتفالية والأنشطة التجارية. وفي الوقت نفسه، يعد الموقع أيضاً جزءاً مهماً من مكونات الخريطة السياحية بين بكين وتيانجين وهيبي، حيث يشكل طريق السياحة بين شمال غرب بكين وتيانجين مع سور الصين العظيم ومنتجعات تشين دينج وباشانج وجراس لاند، حلقة متكاملة من عناصر الجذب السياحي.



شعار المعرض

شعار معرض بكين 2019 هو «زهرة السور العظيم». وصمم الشعار من ست بتلات بألوان مختلفة تحيط بالسور العظيم حيث تعكس حدثاً عالمياً للبستنة عند سفح السور العظيم.

أما تميمتي الحظ في معرض بكين 2019 فهما أخ وأخت. يرمز الطفلان إلى الحياة والأمل والاجتهاد والجمال. التصميم مستوحى من اللوحة الصينية التقليدية ( Baizi tu ) «بايزي تو» أو لوحة «الأبناء المئة» بأغطية الرأس والأزياء الفريدة، يحملون على عاتقهم مهمة نشر البستنة والأفكار الخضراء.



نسخ مماثلة

معرض الحدائق الصنيي الدولي: معرض متخصص في رصد التكوين الطبيعي للحدائق، أقيم لأول مرة في داليان منذ عام 1997. نُظمت عشر دورات منه بنجاح في داليان ونانجينج وشانغهاي وقوانج تشو وشنزين وشيامن وجينان وتشونج تشينج وبكين ويوهان على التوالي.

معرض تشيلسي فلاور: هو معرض حدائق تقليدي يقام كل عام في المملكة المتحدة من قبل الجمعية البستانية الملكية منذ عام 1862. معرض النباتات التجارية الدولي: يقام سنوياً في مدينة رور في ألمانيا شمالي منطقة الراين منذ عام 1983



بطاقة تعريفية

حصلت بكين على شرف استضافة المعرض الدولي للبستنة لعام 2019 بإجماع كافة الأعضاء الـ 168 في الجمعية الدولية لمنتجي الحاصلات البستانية،«إيه أي بي إتش» في مؤتمرها الـ 155 في باريس. والجمعية هي الهيئة العالمية المسؤولة عن الموافقة على أكبر وأرقى معارض البستنة في العالم.

ويحظى المعرض بتصنيف A1 ويركز على أسلوب حياة صحي. وسوف يقام المعرض الذي يستمر لمدة 162 يوما في الفترة من 29 أبريل إلى 7 أكتوبر 2019 في محافظة يان تشينغ على مساحة 960 هكتاراً.