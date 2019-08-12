هدوء في عدن واستعدادات لاستئناف الرحلات الجوية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”

سادت أجواء من الهدوء العاصمة المؤقتة عدن أمس أول أيام عيد الأضحى، بعد ثلاثة أيام من المواجهات المسلحة. وقالت مصادر إن عدداً من السكان خرجوا مع عائلاتهم للاحتفال بالعيد. كما ذكرت التقارير أن مطار عدن الدولي استأنف رحلاته الدولية من وإلى المطار. وأكد القائم بأعمال مدير مطار عدن عبدالرقيب العمري في تصريح صحفي لوسائل الإعلام استئناف الرحلات من مطار عدن وإليه بعد توقف مؤقت منذ أربعة أيام بسبب الأحداث العسكرية في عدن.

وأشار الى أن مطار عدن الدولي عاود العمل أمام حركة الطيران منذ ظهر امس الأحد وهو بكامل تجهيزاته الفنية والأمنية والملاحية. وتقدم العمري بخالص عبارات الشكر والتقدير للقيادة السياسية وقيادة التحالف العربي الذين حرصوا كل الحرص على سلامة مطار عدن الدولي وضرورة استئناف العمل بالمطار لتخفيف معاناة المسافرين.

وحث العمري جميع العاملين في المطار وشركات الطيران العاملة في المطار للعودة إلى العمل ومباشرة الدوام، وعلى جميع مديري الإدارات والجهات العاملة في المطار إلزام الموظفين والعاملين بالحضور ومباشرة أعمالهم وفقاً لجداول المناوبات وبرنامج الرحلات المعد لذلك.

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بدورها، أعلنت شركة طيران يمنية خاصة استعدادها لاستئناف رحلاتها المتجهة من والى مطار عدن الدولي ابتداء من يوم السبت القادم. وأفادت شركة طيران الملكة بلقيس بأن رحلتها الأولى بعد التوقف، السبت القادم، ستكون بخط سير الخرطوم عدن عمان عدن الخرطوم في حال حصول الرحلة على التصاريح اللازمة.

وتعد شركة بلقيس إلى جانب شركة طيران اليمنية، اللتين تسيران رحلات محدودة من مطار عدن إلى مطارات قريبة مجاورة، في ظل استمرار الحرب باليمن، وعجز عن تلبية الطلب الكبير لأعداد الراغبين في السفر.

على صعيد آخر، أعلنت قوات الجيش الوطني إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه مثلث عاهم في محافظة حجة 123 كم شمال غرب صنعاء. وذكر المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، أن قوات الجيش أسقطت الطائرة أثناء محاولتها استطلاع واختراق مواقع الجيش في مثلث عاهم. وأشار الجيش الى أن هذه الطائرة المسيرة تعد الرابعة التي تعترضها قوات الجيش في سماء المناطق المحررة شمال حجة منذ مطلع العام الجاري.

وكانت ميليشيات الحوثي المتمركزة في جبال هيلان بمأرب أطلقت امس الأحد، صاروخ كاتيوشا على مدينة مأرب إلى الشرق من العاصمة صنعاء. وأوضحت مصادر أن الصاروخ سقط قرب حي الروضة في المدينة، دون أن يسفر عن وقوع أضرار بشرية ومادية.