شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمي يطرح «مهم جداً» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عايد الفنان الإماراتي حسين الجسمي الجمهور الخليجي والعربي بأغنية جديدة حملت عنوان «مهم جداً»، من رؤيته الموسيقية، وألحانه، قدمها من مقام «الكرد» بإيقاع ممزوج بين الخليجية والغربية، ليكتب بنفسه الصولو باستخدام البيانو، والتشيلو، وأبدع في وضع موسيقى الجيتار العازف شريف بلمساته الجميلة.

«مهم جداً» من كلمات الشاعر أحمد الصانع، وتوزيع موسيقي وماستر حسام كامل، وطرحت عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في «يوتيوب»، وعبر جميع المكتبات الموسيقية الإلكترونية والإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية.

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