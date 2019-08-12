الجيش يسيطر على «الهبيط» في أول تقدم ميداني بريف إدلب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وسعت القوات الحكومية السورية، أمس الأحد، عملياتها في محافظة إدلب شمال غربي البلاد، وسيطرت على بلدة استراتيجية، في أول تقدم ميداني لها داخل محافظة إدلب، منذ بدء تصعيدها العسكري قبل أكثر من ثلاثة أشهر، وفق المرصد السوري، فيما تواصل القصف الجوي والبري للقوات الروسية والسورية على ريفي إدلب وحماة.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: «سيطرت القوات الحكومية فجر أمس، على بلدة الهبيط في ريف إدلب الجنوبي بعد معارك شرسة ضد هيئة تحرير الشام والفصائل».

وأفاد بمعارك عنيفة مستمرة بين الطرفين «على أكثر من محور في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي». وأوضح أن الهبيط «هي أول بلدة تسيطر عليها قوات النظام في ريف إدلب الجنوبي منذ بدء التصعيد» الذي دفع أغلبية سكانها إلى النزوح.

وجاءت السيطرة على البلدة التي كانت تحت سيطرة الفصائل منذ عام 2012، بعد تنفيذ القوات الحكومية وروسيا، لعشرات الغارات الجوية، تزامناً مع قصف بري وبالبراميل المتفجرة من القوات الحكومية، طال خصوصاً ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي. وأفاد عبد الرحمن بوجود «دمار هائل لحق بالبلدة جراء ضراوة القصف والغارات»، منذ السبت.

وأوردت صحيفة الوطن المقربة من دمشق، على موقعها الإلكتروني أن «الجيش يبسط سيطرته على الهبيط ويكبّد النصرة وحلفاءها خسائر كبيرة». وتتيح هذه السيطرة للقوات الحكومية، وفق عبد الرحمن، أن «تتقدم باتجاه مدينة خان شيخون؛ المدينة الأكبر في ريف إدلب الجنوبي» والواقعة على بعد نحو 11 كيلومتراً شرقي الهبيط.

Advertisements

كما تخولها «إطباق الحصار على كبرى بلدات ريف حماة الشمالي وهي اللطامنة ومورك وكفرزيتا، التي تتعرض في اليومين الأخيرين لقصف جوي وبري مكثف»، وفق عبد الرحمن.

وقال المرصد، إن معارك السبت، أسفرت عن مقتل ما يربو على 100 مقاتل من الجانبين حينما أطلق الجيش وحلفاؤه نحو 2000 ضربة باستخدام سلاح الجو والمدفعية، لاستهداف مقاتلي المعارضة المتحصنين في شمال غربي سوريا.

وتسببت المعارك بعد منتصف الليل، في مقتل تسعة عناصر من القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها، مقابل 18 من مقاتلي الفصائل، أغلبيتهم من الإرهابيين، وفق المرصد، غداة مقتل سبعين آخرين من الطرفين، السبت. كما قتل مدنيان في ريف إدلب الجنوبي، أحدهما بغارة روسية، والثاني وهو طفل بقصف سوري. وكان المرصد ذكر في وقت سابق، أن «القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها، تمكنوا من السيطرة على قرية مغر الحمام بريف إدلب الجنوبي، عقب اشتباكات عنيفة استمرت لعدة ساعات مع الفصائل والمجموعات المسلحة».

في غضون ذلك، تواصلت المعارك على محاور ريف إدلب الجنوبي، إثر الهجوم المعاكس الذي نفذته الفصائل والمجموعات المسلحة لاستعادة تل سكيك من القوات الحكومية.

(وكالات)