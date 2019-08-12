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عبداللطيف الزبيدي

هل أسرفنا، زيادةً أو نقصاناً؟معاذ الله التزيّد والتجنّي في أيام عيد. القصة مألوفة، فلا حاجة إلى تكرار عبرة معروفة. ثم إن التجربة المقارنة باطل في باطل، فلا يقبلها حتى شبه العاقل، فالسبعة مليارات من الأرضيين، لم يبلغ بأحدهم الجنون حد توهّم المقايسة بامتحان أبي الأنبياء. إذاً، لا خروف فوق خروف الخليل وإسماعيل، كما أن خروف العيد، الذي يشترى بدراهم معدودات، مهما يكن الغلاء، معناه ومغزاه فوق سعر ألف قطيع، وأكبر من ثمن مئات الأطنان من لحوم الضأن.

إذا أراد أحد النسج على منوال:«أكلت يوم أكل الثور الأبيض»،والقول: أكلت يوم أكل الخروف الأبيض،فهو حر طليق في مرعاه. شريطة ألاّ ينصرف ذهنه إلى دولة الخروف الأسود(قراقوينلو)، ودولة الخروف الأبيض(آق قوينلو)،اللتين كانتا حلقتين من مسلسلات الهجمات التي روّعت الأرض العربية.يغرق الذهن في الشجون، ويفكّر في الأسباب التي جعلت كل من هبّ ودبّ من جحافل شذاذ الآفاق، الذين ينقضّون على الخريطة العربية، كغزاة محتلين يرون تراب أقدم الحضارات وكأنه بلا شعوب،ألم ينشروا بهتانهم: «أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض». هل تصدّقهم شعوبهم حين يأتون غزاة وهم يرفعون رايات النفاق التحريري الديمقراطي الحضاري، بينما هم فاقدو الحد الأدنى من ذوق السخرية، إذ لا يسألون أنفسهم: أليس علينا أن ننشر أكاذيب يمكن أن تنطلي على الرأي العالمي الأعمى؟كيف تكون القيم الحضارية مدمرة، قتالة، فتاكة، نهابة، مشردة، مهجرة، مجوّعة إلى هذا الحد؟سرياليّة القيم الثقافية أن تنهب مئات ألوف التحف الأثرية من المتاحف.

إلاّ غير العاقل لا تحدث في دماغه هذه التداعيات. فمشاهد الأضاحي لها أصداء سمعية بصرية في فجاج الخيال، وحنايا الضمير. تسأل القيم الإسلامية نفسها:لماذا لا يضحي المسلمون ولو بالقليل من الإرادة لأجل سواد عيون الشعوب والأوطان؟

لزوم ما يلزم:النتيجة السحرية:أن يهب من رماد «الباربكيو» فينيق عملاق.

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