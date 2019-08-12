بادور «أستاذ الأساتذة» في مهرجان أبوظبي للشطرنج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، توج حسين عبدالله الخوري رئيس مجلس الإدارة في نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة، الفائزين في بطولات مهرجان أبوظبي الدولي المتنوعة التي تغطي جميع الأعمار والفئات.. أقيم المهرجان في فندق سوفيتيل خلال الفترة من 2 إلى 10 أغسطس/ آب الجاري، وتم التتويج بحضور سعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، وفؤاد درويش مدير بالمز الرياضية، وسهيل عبدالرحيم العوضي مدير المهرجان. وأقيمت ضمن فعاليات المهرجان سبع بطولات متنوعة، إضافة لقيام اللجنة المنظمة بدعوة الوفود المشاركة لمعالم مدينة أبوظبي.

شارك في بطولة الأساتذة الدولية 151 لاعباً ولاعبة من 60 جنسية مختلفة من حملة الألقاب الدولية الرفيعة، وبتصنيف دولي يجب ألايقل عن 2100 نقطة، معظمهم قادمون من خارج الدولة، وفاز بلقب البطولة الجورجي جوبافا بادور، في حين حل بالمركز الثاني اللاعب الأوزبكي يعقوبوف نودر بيك، وجاء بالمركز الثالث اللاعب الإيراني برهم مقصودلو، وفي المركز الرابع سوكو بارتوز من بولندا، وفي المركز الخامس الكسندر انديج من صربيا، وفي المركز السادس سالم عبدالرحمن من الإمارات.

بدوره، أعرب بادور الحاصل على اللقب، والذي يشارك للمرة الرابعة في المهرجان، عن سعادته للمشاركة مجدداً في مهرجان أبوظبي للشطرنج عقب مشاركته الأولى في 2009، ولأول مرة في مسيرته يحقق لقبها، وأضاف أن تنظيم المهرجان يرتقي فيه المنظمون عاماً بعد عام، وأشاد بتعاون جميع أسرة المهرجان مع المشاركين وتوفير سبل الراحة من جميع الجوانب

Advertisements

ونال اللاعب الهندي راثانفيل جائزة افضل نتيجة مشارك تصنيفه أقل من 2400 في بطولة الأساتذة، في حين نالت اللاعبة الهندية ماهالاكشمي جائزة أفضل نتيجة مشاركة في بطولة الأساتذة، ونال اللاعب الواعد عمران الحوسني جائزة افضل نتيجة لاعب إماراتي في بطولة الأساتذة.

الجدير بالذكر أن عمران حاز لقب أستاذ دولي حديثاً على الرغم من حداثة سنة حيث يبلغ من العمر 16 سنة، ليكون أول لاعب من نادي أبوظبي للشطرنج يحصل على اللقب.

وتحتل البطولة المفتوحة الترتيب الثالث ضمن فعاليات المهرجان من الناحية الفنية وشارك فيها 256 لاعباً ولاعبة تصنيف دولي أقل من 2100 نقطة، وفاز بلقب البطولة اللاعب الفلبيني فرياس جايم، وجاء ثانياً الهندي سوميت جروفر، وحل الإماراتي إبراهيم سلطان في المركز الثالث.

ونال اللاعب الهندي راجام مينتشي جائزة نتيجة أفضل مشارك تصنيفه الدولي اقل من 1700 نقطة في البطولة المفتوحة، في حين حصل اللاعب الفلبيني ريفيلوسا على جائزة نتيجة افضل مشارك غير حاصل على التصنيف الدولي، وحصلت اللاعبة الإيرانية حميدة فزل على نتيجة افضل لاعبة مشاركة في البطولة المفتوحة.

تجدر الإشارة إلى أن المهرجان شهد لأول مرة إقامة لقاء بين اثنين من عمالقة الشطرنج السابقين، الهنجاري بيتر ليكو، والروسي الكسندر موروزيفتش، وبأسلوبين مختلفين من حيث مدة المباراة القسم الأول من اللقاء، على نظام الشطرنج السريع من ستة جولات، وبزمن قدره 25 دقيقة لكل لاعب، مع إضافة 10 ثوان لكل نقلة ملعوبة وفاز بالنتيجة ليكو 5 الى 1 والقسم الثاني من اللقاء أقيم على نظام الشطرنج الخاطف من 10 مباريات وبزمن قدره 3 دقائق لكل لاعب مع إضافة ثانيتين لكل نقلة ملعوبة وفاز بالنتيجة ليكو أيضاً بست نقاط ونصف النقطة الى ثلاث ونصف ليفوز ليكو بنتيجة اللقاء الإجمالية 16.5 إلى 5.5