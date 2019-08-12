شكرا لقرائتكم خبر عن مياه نهر تتحول إلى الأزرق اللامع والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحولت مياه أحد روافد نهر في جزيرة سومطرة الإندونيسية إلى الأزرق شديد اللمعان. وقالت وكالة البيئة في إندونيسيا، إنها لم تبلغ حتى الآن عن أي أضرار لحقت بالحياة البرية في المكان، وفق ما أوردت «سكاي نيوز»، أمس.
وأضافت الوكالة أنها أخذت عينات من الماء من أجل إجراء فحوص لمعرفة سبب تغير لون الماء إلى الأزرق المضيء. وتعتقد السلطات في إندونيسيا، أن السبب وراء الأمر تلوث صناعي، لكن لا وجود لدليل قاطع.
وقالت وكالة البيئة: «نحقق في حادثة تلوث بالقرب من نهر فروم، والتي أدت إلى تحول لون أحد روافد النهر إلى الأزرق الساطع».
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