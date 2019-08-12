باكستان تندد بالصمت الدولي تجاة أزمة كشمير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الهند، حالة الاستنفار والتأهب القصوى، بعد ورود معلومات عن تخطيط «إرهابيين» متنكرين بزي الشرطة لشن هجمات بالقنابل في العاصمة نيودلهي ومدن أخرى، كما أكدت السلطات عدم تسجيل أي أعمال عنف في إقليم كشمير الذي يشهد إجراءات أمنية مشددة، مع تخفيف قيود حظر التجوال بمناسبة عيد الأضحى، في وقت انتقد فيه رئيس وزراء باكستان، عمران خان صمت المجتمع الدولي، تجاة قرار نيودلهي إلغاء الوضع الخاص للإقليم، وشبهه بالتغاضي عما قام به هتلر قبيل الحرب العالمية الثانية.

وأكدت مصادر هندية، أن «الأجهزة الأمنية حذرت من أن إرهابيين قد يستخدمون سيارات حكومية لتنفيذ هجمات، في الوقت الذي يرتدون فيه أزياء رسمية لمخادعة الشرطة»، وفق ما ذكر موقع «India Today».

ونشرت السلطات أكثر من 20 ألف شرطي، حول الحصن الأحمر في نيودلهي لإحباط أي اعتداء إرهابي. وأوضحت المصادر، أن السلطات تراقب عن كثب مخيمات لاجئي الروهينجا في العاصمة، في حين أعلنت حالة التأهب القصوى في المطارات، ومحطات القطار بالبلاد.

وتتزامن هذه الإجراءات مع زيادة التوتر بين باكستان والهند، بعد إعلان الأخيرة إلغاء الحكم الذاتي لولاية جامو وكشمير، وفيما أكدت نيودلهي، أمس، أن الوضع في الإقليم، يسوده الهدوء، مع تخفيف قيود حظر التجوال بمناسبة عيد الأضحى، لكن نشطاء أكدوا وقوع احتجاجات استخدم فيها العنف. وقال الوزير الاتحادي، جيتندرا سينج، إن الوضع في كشمير سلمي، ويتم تدريجياً رفع القيود التي تمنع تجمع أكثر من أربعة أشخاص. ونفت الوزارة تقارير تفيد بأن الشرطة أطلقت النار، وأن هناك احتجاجات حاشدة، مشيرة إلى بعض «الاحتجاجات العفوية» في منطقة سريناجار وبارامولا السبت الماضي.

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ورغم النفي الهندي، لكن نشطاء كشميريون أكدوا مشاركة العشرات في احتجاجات طوال الأيام الثلاثة الماضية، استخدمت فيها القوات الهندية الهراوات والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

ووجّه رئيس وزراء باكستان عمران خان، أمس، انتقاداً لاذعاً للمجتمع الدولي ازاء صمته تجاة أزمة كشمير، متسائلاً عمّا إذا كان العالم سيكتفي بالتفرّج على تنامي المشاعر القومية الهندوسية في الإقليم ذي الغالبية المسلمة، مشبّها الأمر بالتغاضي عما قام به هتلر قبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية.

وغرد خان في حسابه على «تويتر»، إن «إيديولوجية تفوّق الهندوس مشابهة لأيديولوجية تفوّق العرق الآري النازية، وهي لن تتوقف»، واصفاً الإجراء الأخير في كشمير بأنها «النسخة الهندوسية من المجال الحيوي لهتلر»، معتبراً أنها ستؤدي إلى «قمع المسلمين في الهند، وتفضي في ما بعد إلى استهداف باكستان». وتابع أن خطوة نيودلهي «محاولة لتغيير الديموغرافيا في كشمير عبر تطهير عرقي»، مضيفاً «السؤال المطروح هو: هل سيتفرّج العالم ويسترضي الهند كما فعل مع هتلر في ميونيخ؟»، وذلك في إشارة إلى معاهدة ميونيخ 1938 التي اعتُبرت بمثابة تسوية بين ألمانيا النازية والدول الأوربية لتجنب اندلاع الحرب. وقال مسؤولون إن خان سيزور هذا الأسبوع الشطر الباكستاني من كشمير، تضامناً مع سكانه المسلمين.

ويشتكي سكان الشطر الهندي من كشمير من إجراءات أمنيّة قالوا إنها تنغّص الاحتفالات بعيد الأضحى، لكن مودي أكد الأسبوع الماضي أن قرار إلغاء الحكم الذاتي لكشمير كان ضروريا لتنمية اقتصاد الإقليم ووضع حد ل«الإرهاب». (وكالات)