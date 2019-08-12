البرهان يدعو لحماية الاتفاق الدستوري والاستعداد لحكم مدني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أمس الأحد، إلى حماية الاتفاق الدستوري والاستعداد لوضع الأسس لحكم مدني في المرحلة المقبلة.

وقال البرهان في خطاب للأمة السودانية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، إن التحديات الماثلة أمامنا والأوضاع الاقتصادية التي يعيشها السودان تحتم علينا حماية الاتفاق الدستوري والتأسيس لحكم مدني يقوم على المواطنة والحرية والعدالة ويستوعب الجميع.

وأضاف: «بلادنا اليوم في أشد الحاجة إلى التماسك والتعاون والتعاضد لمواجهة التحديات والتغلب على كل الأسباب التي أدت إلى إقعاد السودان، مشيراً إلى أنه لا مكان اليوم بيننا لمروِّجي خطابات الفتن والتطرف والكراهية».

وقال: «إننا في ظل هذا الواقع الجديد، لابد أن نجدد العزم على جمع الشمل والاستعداد لمرحلة جديدة من العمل والإنتاج والعطاء، لوطن هو في أمس الحاجة لتضافر جهود كل أبنائه».

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وفي الرابع من أغسطس الجاري، توصّل المجلس العسكري وقوى التغيير، إلى اتفاق بالأحرف الأولى على وثيقة الإعلان الدستوري،ومن المقرر أن يوقع الطرفان في 17 الجاري، الاتفاق بشكل نهائي .

وقدم البرهان شكره للشعب السوداني على صبره على كل الشدائد والأزمات القاسية، وحيا في الوقت ذاته، شباب الثورة ووقفتهم لأجل تحقيق السلام والحرية والعدالة.

وتابع: «أخص بالتحية جنودنا البواسل في القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات العامة في كل المواقع، وهم يحرسون السودان ويسهرون على أمنه بلا من أو أذى».

وكان البرهان، قال إن السودان سيراجع الاتفاقيات التي وقعها النظام السابق مع دول العالم، مضيفاً: «متى وجدنا أي استغلال لموارد الدولة أو اتفاقيات غير منصفة للشعب السوداني ستتم مراجعتها».

(وكالات)