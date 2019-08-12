41.3 مليون مسافر عبروا مطار دبي الدولي في 6 أشهر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

استقبل مطار دبي الدولي 41.3 مليون مسافر في النصف الأول من عام 2019، واستطاع الاحتفاظ بصدارته لقائمة أكبر مطارات العالم بأعداد المسافرين الدوليين. بينما أدى انخفاض قدرة مطار دبي الدولي على استقبال المسافرين أثناء برنامج إعادة تأهيل المدرج الجنوبي الذي استمر لمدة 45 يوماً، حيث تم إغلاق أحد مدرجي مطار دبي في الفترة من 16 إبريل إلى 30 مايو، إلى انخفاض عدد المسافرين بنسبة 5.6% مقارنة مع نفس الفترة العام الماضي.

حقائق وأرقام رئيسية

استقبل مطار دبي الدولي 41 مليوناً و277 ألفاً و749 مسافراً في النصف الأول من العام 2019 (بانخفاض 5,6%) حيث إن إغلاق المدرج الجنوبي للتجديد أدى إلى خفض قدرة المدرج إلى النصف، ما أدى إلى انخفاض بنسبة 32% في رحلات طيران المسافرين على مدار 45 يوماً.

شحن البضائع

نقل مطار دبي الدولي بضائع تبلغ حمولتها الإجمالية مليوناً و36 ألفًا و474 طناً خلال النصف الأول من العام، وهو ما سجل انخفاضاً بنسبة 18.3%. وتمثل الشحنات الجوية عن طريق طائرات الركاب نسبة كبيرة في حركة الشحن الخاصة بمطار دبي الدولي، وهي التي تأثرت تباعاً ببرنامج إعادة تأهيل المدرج الجنوبي.

رحلات الطيران

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بلغ إجمالي عدد رحلات الطيران خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري 178 ألفاً و383 رحلة، بانخفاض نسبته 11.6% عن العام الماضي، نتيجة إغلاق المدرج الجنوبي لمدة 45 يوماً.

أهم الوجهات

لا تزال الهند تحتل المرتبة الأولى في قائمة أهم الوجهات لدى مطار دبي الدولي، من حيث عدد المسافرين، حيث وصل إجمالي حركة المرور في النصف الأول من العام 5.7 مليون مسافر - متوجهين على نحو رئيسي للمدن الأكثر قصداً وهي مومباي، ودلهي. واحتلت المملكة العربية السعودية المركز الثاني في قائمة أهم الوجهات لدى مطار دبي الدولي، حيث وصل عدد المسافرين إليها 3.1 مليون، تلتها المملكة المتحدة بإجمالي عدد مسافرين 2.8 مليون مسافر. ومن بين الوجهات الأخرى تأتي باكستان (1.9 مليون مسافر)، والولايات المتحدة الأمريكية (1.5 مليون مسافر)، والصين (1.2 مليون مسافر).

وتأتي المدن الثلاث الأولى الأكثر قصداً لدى مطار دبي الدولي لندن (1.6 مليون مسافر)، ومومباي (1.1 مليون مسافر)، وجدة، أي بنسبة تزيد عن المليون مسافر لكل بلد.

أوقات الانتظار:

بفضل مركز العمليات المتقدم في مطار دبي الدولي، والذي يستخدم المعلومات في وقتها الحقيقي لتحسين الكفاءة والخدمة المقدمة، علاوة على وجود بوابات ذكية تساعد على تسريع حركة المسافرين عبر مكاتب الجوازات، انخفضت أوقات الانتظار بنسبة 25% في النصف الأول من عام 2019.

حجم الأمتعة:

تم نقل إجمالي 35 مليون حقيبة (بانخفاض 3,9%) عبر نظام الأمتعة المطور بطول 175 كم في المطار خلال النصف الأول من العام.