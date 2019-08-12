شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يستقبل المهنّئين بعيد الأضحى المبارك والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مجلس زعبيل الكبير بدبي، صباح أمس، المهنئين بعيد الأضحى المبارك.
وقد تقبل سموّه، وإلى جانبه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، التهاني بهذه المناسبه المباركة، من عدد من الشيوخ وأعيان البلاد والوزراء وكبار المسؤولين، من مدنيين وعسكريين.
كما تقبل سموّه التهاني من جموع المواطنين ووجهاء وأبناء القبائل، ورجال الدين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية في الدولة، الذين قدموا التهاني إلى سموّه، داعين الله العلي القدير، أن يحفظه ويديم عليه موفور الصحة والسعادة، ويحفظ قيادتنا الرشيدة وشعبنا ودولتنا الحبيبة من كل سوء. (وام)
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