الإياب الصعب

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يجد فريق الوحدة الإماراتي نفسه أمام فرصة ثمينة للتأهل إلى الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم، بعد انتظار 12 عاماً، عندما يستضيف النصر السعودي في إياب دور ال16 اليوم.

يدخل الوحدة مباراة اليوم على استاد آل نهيان في أبوظبي، بإيجابية النتيجة المحققة ذهاباً في الرياض الأسبوع الماضي 1-1 في مواجهة بطل الدوري السعودي، آملاً البناء عليها لحجز مقعد في الدور ربع النهائي للقاء الفائز من المواجهة القطرية بين السد والدحيل.

وفرض الوحدة الذي يقدم نسخة استثنائية في المسابقة، التعادل على النصر في أول لقاء قاري بين الفريقين، ليعزز حظوظه بالتأهل إلى الدور ربع النهائي للمرة الثالثة في تاريخه، والأولى منذ 2007. ولم يذق الوحدة الذي يكفيه التعادل السلبي للتأهل، طعم الخسارة في آخر ست مباريات في المسابقة القارية، محققاً بذلك أفضل سلسلة في تاريخه، متفوقاً على ما حققه بين عامي 2004 و2007، حين لم يخسر في خمس مباريات متتالية في طريقه لبلوغ ربع ونصف النهائي على التوالي.

وقدم الوحدة أداء جيداً في الرياض في أولى مباراة رسمية بقيادة مدربه الهولندي موريس شتاين، الذي حل بديلاً لمواطنه هينك تين كات. وتمكن الفريق الإماراتي من انتزاع التعادل في الدقيقة 53 عبر البرازيلي ليوناردو دا سيلفا، رفع به رصيده في ترتيب الهدافين إلى تسعة، بعدما افتتح التسجيل للنصر هدافه المغربي عبد الرزاق حمد الله بهدف رأسي رائع.

وعلى الرغم من الأداء والنتيجة في الرياض، حذر شتاين فريقه من أن «التأهل لم يحسم بعد، فلدينا مواجهة في أبوظبي، والنصر يمتلك لاعبين رائعين وفريقاً كبيراً وخطراً، لذا يجب أن نعمل بشكل أكبر في مباراة الإياب».

وأثبت شتاين صحة خياراته عندما عزز صفوف فريقه قبل الأدوار الإقصائية، حين استعار لاعبي الوسط الأوروجوياني نيكولاس ميليسي من الظفرة، وفواز عوانة من بني ياس لموسم واحد. وشكل اللاعبان مع دا سيلفا والأرجنتيني سيباستيان تيجالي والكوري تشانج وو ريم، وحارس المرمى الدولي محمد الشامسي، والمخضرم إسماعيل مطر، صاحب التمريرة الحاسمة في هدف التعادل، نقطة قوة «العنابي».

من جهته، يأمل النصر مواصلة مسيرته في الأدوار الإقصائية التي يشارك فيها للمرة الأولى منذ 2011، يوم خرج على يد ذوب آهن. وعلى غرار الوحدة، حقق النصر رقماً مميزاً بوصوله إلى المباراة الخامسة توالياً دون هزيمة، وهي أفضل سلسلة له في المسابقة القارية.

وعلى الرغم من تعثره، أبقى المدرب البرتغالي روي فيتوريا على تفاؤله بعودة النصر من أبوظبي ببطاقة التأهل، بقوله بعد الذهاب: «قدمنا مباراة ممتازة، وصنعنا فرصاً محققة للتسجيل، عكس الوحدة الذي استغل فرصة واحدة وسجل منها، سنذهب إلى الإمارات وهدفنا الفوز».

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وفي غياب صانع الألعاب يحيى الشهري المصاب، يفتقد النصر لاعباً مهارياً في خط الوسط على غرار المغربي نور الدين امرابط الذي استبعده فيتوريا من القائمة النهائية للأجانب الأربعة، والتي ضمت حارس المرمى الأسترالي براد جونز، والثنائي البرازيلي مايكون وجوليانو، وحمد الله.

وانتقد النجم السابق للنصر فهد الهريفي اختيارات فيتوريا، وغياب امرابط الذي برز في الدوري الموسم الماضي، ومع منتخب بلاده في نهائيات كأس الأمم الإفريقية.

وكتب بعد التعادل مع الوحدة عبر «تويتر»: «الفريق يحتاج إلى لاعب لديه حلول فردية.. ومالها إلا امرابط».

هذا وعقد أمس الاجتماع الفني للمباراة، وتقرر أن الوحدة سيظهر بالزي الأبيض الكامل، بينما سيلعب النصر بالزي الأصفر و الأزرق.

من جانبه أوضح الهولندي موريس شتاين، المدير الفني لفريق الوحدة، أن الفريق يدخل مباراة اليوم وعينه على الفوز وخطف بطاقة التأهل. وقال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: «قدمنا مباراة قوية وكبيرة في جولة الذهاب، استقبلنا هدفاً من أصحاب الأرض ولكن استطعنا العودة إلى المباراة، وكان بالإمكان الفوز لولا الهدف الضائع في آخر الدقائق. أنا سعيد بفريقي، ستكون مباراة اليوم صعبة أمام فريق كبير ومتمكن؛ لذلك طوينا صفحة المباراة السابقة، ونركز على تقديم الأفضل وتحقيق الفوز».

وأضاف: «تيجالي ربما لم يكن في الجاهزية الكاملة ذهنياً وبدنياً في المباراة الماضية، لكنه الآن ضمن فترة إعداد خاصة ليكون في أفضل حال لهذه المباراة، لقد كان التعادل بهدف نتيجة جيدة لنا، ويكفينا التعادل السلبي اليوم، لكن هناك مخاطرة في ذلك لأننا قد نستقبل هدفاً في أي لحظة، والتفكير في ذلك قد يجعلنا نخسر؛ لذلك نلعب للفوز فقط. ودائماً الهجوم هو أفضل طريقة للدفاع». ومضى يقول: «أتحدث كثيراً مع تين كات عن طريقة اللعب وعقلية اللاعبين والأمور بشكل عام، وقد ناقشنا تكتيكاً معيناً وطريقة محددة، صحيح نلعب أمام فريق كبير في المنطقة، لكن ثقتي كبيرة في اللاعبين».

حمدان الكمالي: مباراة صعبة

أكد حمدان الكمالي مدافع نادي الوحدة أن مباراة اليوم لن تكون سهلة، مبيناً أن الفريق أعد جيداً لهذا اللقاء، ويعرف أنه سيواجه خصماً عنيداً ومتمرساً. وقال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أمس: نعرف أننا نلعب أمام بطل السعودية، والفرق الثمانية المتأهلة كبيرة ومميزة، كنا نحضر لهذه المرحلة قبل شهر تقريباً، قدمنا مستوى جيداً. ونعرف أن النتيجة الإيجابية على ملعبنا هي الأهم، ونأمل أن يكون الجمهور حاضراً، لأن عامل الأرض والجمهور مهم جداً، لدينا الثقة أنا وزملائي بالنجاح في مباراة اليوم وخطف بطاقة التأهل، النصر لديه لاعبون متميزون من المواطنين والأجانب وسنقدم أفضل ما عندنا لنتأهل. وأضاف: سبق لي أن وصلت إلى نصف النهائي في 2007، وصحيح أن البطولة تطورت والعناصر مختلفة، لكن الثقة كبيرة باللاعبين الشباب الذي وصلوا إلى هذه المرحلة، وهدفنا هو التأهل وأن نواصل المشوار حتى النهائي.