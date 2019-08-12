حدائق دبي تستقطب العائلات وسط أجواء بهيجة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:إيمان عبدالله آل علي



شهدت الحدائق في دبي إقبالاً لافتاً في أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث استقطبت العائلات لقضاء الإجازة بصحبة الأهل والأصدقاء وتبادل التهاني وتجاذب أطراف الحديث في مرافق تلك الحدائق التي اتسمت بوسائل الترفيه المتنوعة والفعاليات المختلفة.

وفتحت الحدائق والمتنزهات أبوابها أمام الجمهور منذ الصباح، وتزايد أعداد المترددين عليها في فترة العصر بعد تحسن الجو، واتخذت بلدية دبي كافة الترتيبات لتجميل وتزيين الحدائق العامة والمتنزهات لاستقبال الجمهور، لتجتمع العائلات كباراً وصغاراً للاستمتاع بأوقات مميزة.

شريحة واسعة، فضلت الذهاب للاستمتاع بالأجواء العائلية في أحضان الشواطئ المتنوعة بدبي، حيث شهدت نشاطاً ملحوظاً، وقضت الأسر يوم العيد للتنزه وقضاء أمتع الأوقات في الشواطئ المفتوحة.

ونشطت الدوريات المرورية التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي في تنظيم الحركة المرورية، خصوصاً عند التقاطعات المؤدية إلى المراكز التجارية وغيرها من الحدائق العامة والمتنزهات.

وأبدى العديد من زوار الحدائق فرحتهم بقضاء إجازة العيد مع ذويهم في الحدائق، فهي تقدم لهم المتعة والترويح عن النفس، من خلال الجلوس فيها والاستمتاع بلعب أطفالهم في الألعاب المخصصة لهم.

وكان للأطفال حظ وافر في الحدائق، حيث اكتظت أماكن الألعاب المخصصة للأطفال رغبة منهم في الاستمتاع واللعب.