عفو ملكي عن 350 سجينا بالمغرب لم يشمل معتقلي حراك الريف

نواكشوط - سبوتنيك. وخلافا للمتوقع لم يشمل العفو الملكي أي من معتقلي "حراك الريف" الذي قاده ناصر الزفزافي المحكوم عليه بالسجن 20 عاما، احتجاجا على الأوضاع المعيشية المتردية في منطقة الريف شمال المغرب.
وقال بيان لوزارة العدل أنه "بمناسبة عيد الأضحى المبارك تفضل جلالة الملك فأصدر حفظه الله أمره بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 350 شخصا".
وكان العاهل المغربي قد أصدر عفوا عن بعض معتقلي "حراك الريف" وبعض المتهمين في قضايا إرهاب ممن شاركوا في برنامج المصالحة الذي أطلقته وزارة العدل، أواخر شهر تموز/ يوليو المنصرم بمناسبة عيد الجلوس.
وتنتظر عائلات معتقلي حراك الريف عفوا آخر سيصدره العاهل المغربي الأربعاء المقبل بمناسبة ذكرى استرجاع منطقة وادي الذهب أقصى جنوب الصحراء.
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