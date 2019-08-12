أردوغان يهنئ الملك سلمان بالعيد ونجاح موسم الحجّ

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"الخليج 365" من الرياض: هنأ الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان يوم الأحد، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بمناسبة عيد الأضحى، وهنأه أيضا بنجاح موسم الحجّ.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس): "تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً اليوم، من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، هنأه فيه بحلول عيد الأضحى المبارك".

كما هنأ الرئيس التركي خلال الاتصال، خادم الحرمين الشريفين بـ"نجاح الخطط الخاصة بتصعيد وتحركات الحجاج في المشاعر المقدسة، مشيداً بالجهود التي تبذلها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين في سبيل التيسير على الحجاج".

وقد بادل خادم الحرمين الشريفين الرئيس التركي التهنئة بعيد الاضحى، مشيراً إلى أن المملكة "لن تألوا أي جهد في سبيل أن يؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمن وأمان".