الملك سلمان يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي أردوغان

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الرئيس أردوغان هنأ الملك سلمان خلال الاتصال الهاتفي بحلول عيد الأضحى المبارك.

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كما هنأه بنجاح الخطط الخاصة بتصعيد وتحركات الحجاج في المشاعر المقدسة، "مشيدا بالجهود التي تبذلها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين في سبيل التيسير على الحجاج".

ومن جانبه، بادل ملك السعودية التهاني مع الرئيس التركي بعيد الأضحى، مشيرا إلى أن "المملكة لن تألو أي جهد في سبيل أن يؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمن وأمان".

​وشهدت العلاقات التركية — السعودية، حالة من التوتر، بعد حادثة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية، وقطع العلاقات السعودية مع قطر التي تعتبر الحليف الأول لتركيا.

وكانت العلاقات الاقتصادية السعودية التركية قد شهدت نموا كبيرا خلال السنوات العشر الماضية والتي سبقت الأزمة الخليجية ومقتل خاشقجي في القنصلية السعودية بتركيا، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2016 إلى 22 مليار ريال أي ما يعادل 5 مليار دولار أمريكي، وتعد الدولتين من الاقتصاديات الكبرى في المنطقة وكلاهما عضو في مجموعة العشرين، إلا أن الأحداث الأخيرة أسفرت عن تأزم العلاقات السياسية وعدم ظهور إنفراجه في الأزمة القطرية وقضية خاشقجي مع حملات التصعيد الإعلامي.