وأضاف أن إبراهيم الحوثي "تعرض لتصفية بعملية داخلية نتيجة صراع أجنحة المليشيا وخلاف بين القيادات"، وفقا لما نشرته شبكة "العربية".
وأشار التحالف إلى أن "عملية تصفية شقيق زعيم الميليشيات تمت في أحد معاقل "الحوثيين" في حي حدة في صنعاء، موضحا أن "القيادات الإرهابية الحوثية دأبت على الخيانات فيما بينها بعمليات التصفية بالقتل والسحل".
وكانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، نعت أمس الجمعة، إبراهيم بدر الدين الحوثي، الذي قتل على يد ما أسمته بـ"العدوان الأمريكي الإسرائيلي السعودي".
وأكدت الجماعة، في بيان "أنها لن تتوانى في ملاحقة وضبط أدوات العدوان الإجرامية التي نفذت جريمة اغتيال الشهيد إبراهيم الحوثي"، شقيق عبد الملك الحوثي، زعيم الجماعة"، وذلك حسب قناة "المسيرة نت".
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف العربي: خلافات بين قيادات "أنصار الله" وراء مقتل شقيق عبد الملك الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.