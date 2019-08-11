الجامعة العربية: اقتحام الأقصى يهدف لـ"تطبيع الوجود اليهودي"

وقالت الجامعة في بيان "الحدث الذي جرى بإيعاز من قوات الاحتلالن يعكس سياسة إسرائيلية متواصلة تهدف إلى تطبيع الوجود اليهودي في الحرم الشريف وتقليص الوجود الإسلامي حتى في الأيام المباركة التي تقام فيها شعائر صلاة العيد".

وحملت الجامعة العربية في البيان الحكومة الإسرائلية مسؤواية هذا التصعيد "الحكومة الإسرائيلية مسؤولة على هذا التصعيد الذي تمارسه من أجل مغازلة المتطرفين... الساياسات الهمجية تزكي نيران التعصب في المنطقة وتهدد بإشعال صراع ديني في مدينة القدس".

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تأتي هذه التطورات على خلفية سماح قوات الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنين بالدخول إلى ساحات المسجد الأقصى واعتدت على المسلمين المشاركين بصلاة العيد ما أدى إلى إصابة العشرات.

هذا وكانت منظمات إسرائيلية قد طالبت من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزراء والشرطة ، بالسماح للمستوطنين فإقتحام الأقصى خلال عيد الأقصى.