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وقالت الجامعة في بيان "الحدث الذي جرى بإيعاز من قوات الاحتلالن يعكس سياسة إسرائيلية متواصلة تهدف إلى تطبيع الوجود اليهودي في الحرم الشريف وتقليص الوجود الإسلامي حتى في الأيام المباركة التي تقام فيها شعائر صلاة العيد".
وحملت الجامعة العربية في البيان الحكومة الإسرائلية مسؤواية هذا التصعيد "الحكومة الإسرائيلية مسؤولة على هذا التصعيد الذي تمارسه من أجل مغازلة المتطرفين... الساياسات الهمجية تزكي نيران التعصب في المنطقة وتهدد بإشعال صراع ديني في مدينة القدس".
© Sputnik . Ariel Schalit
هذا وكانت منظمات إسرائيلية قد طالبت من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزراء والشرطة ، بالسماح للمستوطنين فإقتحام الأقصى خلال عيد الأقصى.
كانت هذه تفاصيل خبر الجامعة العربية: اقتحام الأقصى يهدف لـ"تطبيع الوجود اليهودي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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