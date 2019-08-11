الحوثيون: هجوم جوي واسع على قاعدة الملك خالد جنوبي السعودية

اليمن/ الخليج 365

أعلنت جماعة الحوثيين مساء الأحد، شن هجوم جوي واسع على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوبي السعودية.

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان صحفي نشره على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، إن سلاح الجو المسير التابع لجماعته نفذ عملية هجومية بعدد من طائرات قاصف k2.

وعلى الفور لم يرد تأكيد أو نفي من قبل التحالف أو الرياض بشأن إعلان الحوثيين.

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وأوضح سريع بأن القصف الجوي استهدف رادارات ومواقع عسكرية في القاعدة الجوية، والإصابة كانت مباشرة.

وأشار أن القصف يأتي "ردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر على الشعب اليمني العظيم وغاراته المستمرة"، في إشارة إلى التحالف العربي بقيادة السعودية.

وقال سريع: الهجوم الجوي يأتي ردا على غارات التحالف التي بلغت 36 غارة جوية خلال 48 ساعة الماضية، أسفرت عن قتلى وجرحى"، دون الإشارة إلى طبيعة الضحايا، وهل هم مدنيون أم عسكريون.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.