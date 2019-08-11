ناطق الحوثيين يلتقي وزير الخارجية الإيراني في طهران

علي عويضة/ الخليج 365 التقى الناطق الرسمي باسم الحوثيين محمد عبد السلام، الأحد، بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في طهران. يأتي هذا اللقاء غداة سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال والمدعوم إماراتيا على العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.‎

وقال عبد السلام في تغريدة على تويتر أنه ناقش مع ظريف "تعزيز العلاقات الثنائية والدبلوماسية". Advertisements كما ناقش الطرفان "التعاون المشترك لدعم الحل السياسي في اليمن وإنهاء الحصار والحرب العدوانية". وأضاف متحدث الحوثيين أنه استعرض مع الوزير الإيراني تطورات الوضع الإقليمي. وتتهم الحكومة اليمنية طهران بتقديم الدعم العسكري والمالي للحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2015.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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