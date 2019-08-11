أطباء السودان: مقتل 3 في اشتباكات بين رعاة ومزارعين بدارفور

دارفور/ الخليج 365

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، الأحد، مقتل 3 مواطنين بمنطقة "شنقلي طوباي" بولاية شمال دارفور (غرب) على خلفية اشتباكات بين رعاة ومزارعين.

جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة (معارضة) اطلعت عليه الخليج 365.

وقال "ارتقت أرواح 3 مواطنين صباح الأحد بمنطقة شنقلي طوباي في ولاية شمال دارفور وأصيب شخص آخر تم نقله للمشفى لتلقي الإسعاف اللازم".

وأوضحت أن "خلفية الأحداث هي لحدوث احتكاك بين رعاة ومزارعين في المنطقة، في صراع قديم متجدد على الكلأ والمرعى والزرع".

وطالبت اللجنة السلطات المحلية بمحاسبة الجناة وتقديمهم للعدالة.

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كما حثت السلطة المدنية القادمة على بحث حلول عملية نهائية لمنع مزيد من إراقة الدماء.

ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي من السلطات السودانية.

ويشهد إقليم دارفور نزاعا مسلحا بين الجيش السوداني ومتمردين منذ العام 2003 خلف 300 ألف قتيل وشرد نحو 2.5 مليون شخص وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة.

وأدى اضطراب الأوضاع الأمنية إلى انتشار السلاح وتفاقم النزاعات بين الرعاة والمزارعين التي عادة ما تكون بسبب التنافس على الموارد الشحيحة من مراعي وغيرها.

ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

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