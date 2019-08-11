القره داغي: قادة بعض الدول متواطئة لخدمة "المشروع الصهيوني"

العراق/ أمير السعدي/ الخليج 365

انتقد الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي، قادة بعض الدول، متهما إياهم بخدمة "المشروع الصهيوني".

وقال قرداغي في تغريدة على تويتر، بمناسبة حلول عيد الأضحى، "عيدٌ بأي حالٍ عُدت يا عيدُ! بأي حالٍ عُدتَ على أهلنا في القدس والأقصى".

وأضاف "ها هم الصهاينة يتجرأون كل يوم أكثر وأكثر على مقدساتنا دون أن نجد أي شجبٍ أو تنديدٍ من قادة الدول، بل نجد بعضهم (لم يذكر أسماء) متواطئين حتى النخاع لخدمة المشروع الصهيوني".

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وهاجمت قوات الشرطة الإسرائيلية المصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى بعد صلاة عيد الأضحى، ما أسفر عن إصابة عدد منهم، من بينهم رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب، وفق بيان مقتضب لدائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس.

فيما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن الإصابات كانت بالرصاص المطاطي وقنابل الصوت.

ومنعت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، المستوطنين من اقتحام المسجد الأقصى إثر حشود المصلين الفلسطينيين، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

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