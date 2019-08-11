شكرا لقرائتكم خبر عن صورة لافتة لولي العهد وسماحة المفتي.. حديث هامس في قصر منى والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

وجدت صورة جمعت ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ومفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ؛ اهتماماً كبيراً بين أوساط المتابعين، وكانت قد التقطت اليوم الأحد في قصر مِنى.

وبدا في الصورة ولي العهد وهو ينصت باهتمام للمفتي في حديث هامس بينهما، خلال لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع الأمراء والعلماء وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في الحج.

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