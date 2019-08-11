شاهد: «جناح تونس» في سوق عكاظ 13 يُصور نبض الحياة في معالمها وتراثها الأصيل

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي :

يعيش زوار الجناح التونسي في حي العرب بسوق عكاظ الثالث عشر، أجمل اللحظات في رحلة ممتعة عبر أقسامها المتنوعة، التي تصور بشكل إبداعي نبض الحياة اليومية في شوارع ومعالم وأسواق تونس الخضراء، بترحاب أهلها ومذاق مأكولاتها وألوان فنونها وتميز منتجاتها.

ويبرز في الجناح التونسي الطراز المعماري المتميز واصوات الترحاب التونسي بلهجته الجميلة ونسمات عطوره، واصوات الموسيقى الخاصة، مع فرصة اقتناء السجاد التونسي بتقنيتها الخاصة المستمدة من التراث البربري بأنواعه المختلفة مثل: المرقوم ، والكليم ،والزربية والبخنوق الحاضرة من جميع المناطق التونسية، وكذلك البلغة التونسية، وهي نوع مميز من الأحذية الخاصة، تُصنع بمنتجات تونسية من جلود الماعز والبقر والعلوش والجمال والخيط المشمع القوي وخيط الحرير للتطريز.

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ويخطف ركن العنبر والعطور الأنظار والأنفاس مع الروائح الزكية للأنواع الفاخرة من المسك والعنبر والزيوت العطرية المستخلصة من المواد الطبيعية، كزيت الفجل والخروع والزنجبيل والحبة السوداء وزيت بذرة الكتان وزيت الجلجلان، وبجوارها تعرض مسابح العنبر التونسي المصنوعة من عنبر الحوت وخشب الصندل والقماري، بالإضافة إلى خشب النخيل اللافت للانتباه الذي يستغرق نحته او نقشه من ٦- ١٢ ساعة، حيث ينحت عليه أشكال متنوعة مثل الكعبة وساعة الحرم المكي وبعض المعالم التونسية والأبواب التاريخية والأشكال الفنية المختلفة.

وفي ركن المأكولات التونسية الشهيرة، يستمتع الزوار بالنكهات المميزة، من المطبخ التونسي ومطاعمه الشهيرة، مع الهريسة التونسية والبسيسة والسويكة، واللبلابي والفريكاسي والملاوي والكفتاجي، في تجربة ثرية مع الرحلة الشيقة إلى تونس عبر المرور بجناحها في حي العرب بسوق عكاظ، والذي يستقبل زواره طوال شهر أغسطس ضمن فعاليات موسم الطائف “مصيف العرب”.