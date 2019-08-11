شكرا لقرائتكم مقتل عسكري أميركي خلال عملية شمال العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محمد عثمان - الرياض - بغداد - أ ف ب | منذ 4 ساعات في 11 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 11 أغسطس 2019 / 19:06
قتل عسكري أميركي خلال عملية مشتركة مع قوات الأمن العراقية شمال البلاد، وفق ما أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في بيان مساء أمس (السبت).
وقال التحالف في بيان "قضى أحد أفراد الخدمة الأميركية اليوم خلال مهمة لقوات الأمن العراقية في محافظة نينوى" وكبرى مدنها الموصل شمال العراق.
وأضاف البيان أن العسكري الأميركي قضى "أثناء تقديم المشورة ومرافقة قوى الأمن الداخلي خلال عملية مخطط لها"، من دون ذكر اسمه أو رتبته.
وتشارك القوات الأميركية في عمليات عسكرية إلى جانب القوات العراقية في المناطق الصحراوية الحدودية لملاحقة الخلايا النائمة لتنظيم "داعش".
وكان للتحالف دور حاسم في معركة طرد التنظيم المتطرف الذي أعلن العراق "النصر" عليه في نهاية العام 2017، بعد أكثر من ثلاث سنوات من المعارك الدامية.
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