شكرا لقرائتكم الأردن يطالب وقفاً فورياً للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الأقصى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - عمان - أ ف ب | منذ 6 ساعات في 11 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 11 أغسطس 2019 / 16:52

دان الأردن بشدة اليوم (الأحد)، استمرار "الإنتهاكات"الإسرائيلية في القدس (المحتلة)، إثر صدامات بين الشرطة الإسرائيلية ومصلّين فلسطينيين في حرم المسجد الأقصى في أول أيام عيد الأضحى، داعيا "لوقف هذه الممارسات العدوانية فورا".



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وعبرت وزارة الخارجية الأردنية في بيان عن ادانتها "استمرار الإنتهاكات الإسرائيلية السافرة ضد المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف، والتي كان آخرها اليوم (الأحد) اعتداء القوات الإسرائيلية على مصلين وطواقم إدارة أوقاف القدس داخل الحرم الشريف".

وعبر الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة عن "رفض المملكة المطلق لهذه الممارسات العبثية والاستفزازات غير المسؤولة في أول أيام عيد الأضحى المبارك". وحمل القضاة "الحكومة الإسرائيلية نتائجها بالكامل وما نجم عنها من عنف وتوتر شديد".

وطالب السلطات الإسرائيلية "بالوقف الفوري لهذه الممارسات"، داعياً "المجتمع الدولي للتحرك والضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها العدوانية".

واشار القضاة إلى ان الوزارة وجهت مذكرة احتجاج رسمبة "عبر القنوات الدبلوماسية على الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة وطالبت السلطات الإسرائيلية باحترام حرمة المسجد ومشاعر المصلين".