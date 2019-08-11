- 1/2
- 2/2
وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله": "إن الجماعة تمكنت من قنص 9 جنود بعمليات في جبهة حيران شمال غربي حجة".
وذكرت القناة أن قتلى وجرحى من الجيش اليمني سقطوا في كمين بعبوة ناسفة، استهدف آليتهم جنوب غربي حيران، كما استطاعت إعطاب آلية آخرى للجيش شرق مديرية حيران.
© AP Photo / Hani Mohammed
وبحسب قناة "المسيرة"، أوقع القصف الصاروخي الذي تزامن مع إحباط جماعة "أنصار الله" زحفا لقوات يمنية، عددا من القتلى والجرحى.
وتدور على الأراضي اليمنية، منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.
وأسفر النزاع عن مقتل وجرح مئات الآلاف، في الوقت الذي تشير فيه الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.
كانت هذه تفاصيل خبر "أنصار الله" تعلن قنص جنود من الجيش اليمني شمال حجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.