"أنصار الله" تعلن قنص جنود من الجيش اليمني شمال حجة

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله": "إن الجماعة تمكنت من قنص 9 جنود بعمليات في جبهة حيران شمال غربي حجة".

وذكرت القناة أن قتلى وجرحى من الجيش اليمني سقطوا في كمين بعبوة ناسفة، استهدف آليتهم جنوب غربي حيران، كما استطاعت إعطاب آلية آخرى للجيش شرق مديرية حيران.

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وعلى صعيد مستجدات المواجهات الحدودية، هاجمت "أنصار الله" مواقع تتمركز فيها قوات يمنية قبالة منفذ علب البري في قطاع عسير جنوب غربي السعودية ، واستهدفت بـ4 صواريخ محلية الصنع نوع "زلزال1" تجمعات عسكرية يمنية قبالة أبواب الحديد في القطاع ذاته.

وبحسب قناة "المسيرة"، أوقع القصف الصاروخي الذي تزامن مع إحباط جماعة "أنصار الله" زحفا لقوات يمنية، عددا من القتلى والجرحى.

وتدور على الأراضي اليمنية، منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.

وأسفر النزاع عن مقتل وجرح مئات الآلاف، في الوقت الذي تشير فيه الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.