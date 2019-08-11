الملك سلمان: نذرنا أنفسنا لراحة ضيوف الرحمن

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"الخليج 365" من منى: هنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، بحلول عيد الأضحى المبارك، فيما أكد على أن المملكة قيادة وحكومة وشعبًا نذرت نفسها لراحة ضيوف الرحمن.

وعبر العاهل السعودي خلال استقباله الأمراء والعلماء وقادة القطاعات العسكرية المشاركين في الحج، المقام حاليا والذي تنقله قناة الإخبارية، عن تقديره لما تبذله القطاعات العسكرية والأمنية في خدمة ضيوف الرحمن، وفي الذود عن حياض الوطن، وحماية المقدسات، والتضحية في ميدان الشرف، مؤكدا أن هذه الجهود والتضحيات كانت وستظل محل فخر الوطن واعتزازه.

وقال الملك سلمان بن عبد العزيز– موجها حديثه إلى قادة القطاعات العسكرية والأمنية ومنسوبيها - : يسعدني اليوم تهنئتكم وتهنئة المواطنين والمواطنات وحجاج بيت الله الحرام بعيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يجعله عائداً علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركة والقبول.

وأضاف:" لقد حبى الله بلادنا بنعم كثيرة، حيث اختصها بشرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار.. فأدّت واجبها مرضاةً له سبحانه، ورحّبت بضيوف الرحمن دون استثناء، ووفرت لهم كل الخدمات التي تعينهم على أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وأمن وطمأنينة.. ولم يتحقق ذلك إلاّ بفضل الله سبحانه ثم بالجهود الكبيرة التي تبذلها أجهزة الدولة بكل قطاعاتها.

وفي وقت سابق اليوم، هنأ الملك سلمان بن عبد العزيز، ضيوف الرحمن في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر قائلًا: "نبتهل إلى العلي القدير، أن يجعل حج إخواننا ضيوف الرحمن حجًا مبرورًا، وأن يتقبل منهم حجهم وعباداتهم".

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وأكمل تغريدته قائلًأ:"وإننا في هذه البلاد وقد شرفنا الله بخدمة الحرمين الشريفين نذرنا أنفسنا، قيادة وحكومة وشعبًا لراحة ضيوف الرحمن، داعين الله أن يديم على أمتنا الخير والسلام. وكل عام وأنتم بخير".

وبدأت جموع الحجاج منذ فجر الأحد أول أيام عيد الأضحى المبارك، أداء نسك رمي الجمرات في مشعر منى برمي الجمرة الكبرى "جمرة العقبة" بسبع حصيات. وشهدت حركة ضيوف الرحمن انسيابية في التنقل وفق خطة التفويج المعدة لذلك.

طواف الإفاضة

وتوجه ضيوف الرحمن اليوم أفواجاً إلى بيت الله الحرام مهللين مكبرين تملأ قلوبهم الفرحة والسرور، بعد أن مَنّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقد أدوا الركن الأعظم من أركان الحج, ثم قضائهم الليل في مشعر مزدلفة وقيامهم برمي الجمرة الكبرى صباح هذا اليوم بمنى وهم ينعمون بالراحة والاطمئنان.

وقام رجال الأمن بجهود كبيرة من أجل التسهيل على حجاج بيت الله الحرام لوصولهم للمسجد الحرام ليطوفوا طواف الإفاضة.

وأكملت فرق ووحدات الدفاع المدني المنتشرة في جميع أرجاء منشأة الجمرات والساحات المحيطة بها كافة الاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن عبر سلسلة من الاستعدادات والدورات التدريبية المؤهلة لإنقاذ الحجاج وتنفيذ خطط الإخلاء للمرضى وكبار السن الذين قد يتعرضون لأي مشكلات صحية نتيجة الإجهاد أو الزحام والتدافع أثناء رمي الجمرات، والتعامل مع أي حالات طارئة تمثل خطراً على سلامة ضيوف الرحمن خلال أداء مناسك الحج طيلة أيام التشريق، والجاهزية لكافة الاحتمالات والمخاطر بتنسيق تام مع كافة المراكز الصحية القريبة من منشأة الجمرات.

وأوضح قائد منشأة الجمرات العميد عبدالله السحيباني في تصريحات صحافية أن الضباط والأفراد المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن بمنشأة الجمرات تم توزيعهم على جميع مناطق المنشأة ومداخلها في كافة الاتجاهات.