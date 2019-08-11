الأردن يرفض بشكل مطلق ممارسات الإحتلال في القدس

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إستمرار إنتهاكات الاحتلال السافرة ضد المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف والتي كان آخرها اليوم باعتداء قوات الاحتلال على المصلين وطواقم إدارة أوقاف القدس داخل الحرم الشريف. وعبّر الناطق الرسمي بإسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة، في بيان وصل "رؤيا" نسخة منه، عن رفض المملكة المطلق لهذه الممارسات العبثية والاستفزازات غير المسؤولة في أول أيام عيد الأضحى المبارك. وحمّل حكومة الاحتلال نتائجها بالكامل وما نجم عنها من العنف والتوتر الشديد، وأوضح أن مثل هذه الممارسات المرفوضة والمدانة تعمل على تجذير بيئة اليأس والإحباط. اقرأ أيضاً : اصابة عشرات الفلسطينيين اثر مواجهات مع الاحتلال في الأقصى وطالب القضاة سلطات الاحتلال بالوقف الفوري لهذه الممارسات، داعياً المجتمع الدولي للتحرك والضغط على تل ابيب لوقف ممارساتها العدوانية. وأوضح القضاة أن الوزارة وجهت مذكرة احتجاج رسمية عبر القنوات الدبلوماسية على انتهاكات الاحتلال المتواصلة وطالبت سلطات الاحتلال باحترام حرمة المسجد ومشاعر المصلين.

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