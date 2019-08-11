حزب الله: إسرائيل تتحضر لشن حرب علينا.. والمقاومة جاهزة لملاقاتها

كشف رئيس كتلة الوفاء للمقاومة التابعة لحزب الله اللبناني، النائب محمد رعد، عن أنّ إسرائيل تتحضر لشن حرب على لبنان و"المقاومة ستكون جاهزة لملاقاتها ومواجهتها والدفاع عن لبنان".
وذكرت وكالة النشرة اللبنانية نقلا عن رعد، خلال حفل تخريج طلاب في الجنوب اللبناني، أنّ إسرائيل تتهيأ لشن حرب على لبنان والمقاومة اللبنانية.
وأكد رعد، "جهوزية المقاومة لملاقاته برجالنا، بمجتمعنا، بقدراتنا، بكل ما حضرناه له"، مضيفا: "سيتوهم إن كان قادرا على إلحاق هزيمة بمجتمعنا، بل عليه أن ينتظر شللا لكيانه ووضعا لمصير كيانه على المحك"، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وشدد رعد، على "أننا لا نمزح مع عدو يتهدد وجودنا ودورنا، وموقعنا"، معتبرا أنّه وإذ نقدم كل تنازلات في ساحات الداخلية، فإننا لا نغفل مطلقا عن ترصد حركة حركة عدونا الاستراتيجية الوجودية وسنلقنه درسا إضافيا يهدد وجوده واستمراره، إن فكر في شن أي حرب عدوانية على وطننا.
ورأى رعد، أنّ لبنان في مرحلة يحصد فيها وينتظر الانتصارات تلو الانتصارات، وتابع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة قائلا: "انتصرنا في لبنان وغزة وإن كابر من كابر ولم يعترف بهزيمته، فالأيام المقبلة ستدفعه للاعتراف طوعا أو كرها بهذه الهزيمة"، مؤكدا أنّ المقاومة لم تعد مجرد حركة شعب في قطر معين بل أصبحت محورا شعبيا ممتدا امتداد العز والكرامة في وطننا العربي والإسلامي".
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