"الديانة التركي" يوزع لحوم أضاحي على 350 ألف مدني في سوريا

إدلب/ مراسلون/ الخليج 365

وزّع وقف الديانة التركي، الأحد، حصصًا من لحوم الأضاحي على نحو 350 ألف مدني في محافظة إدلب (شمال غرب) ومنطقتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" شمالي سوريا.

وقال مسؤول النشاطات الميدانية للوقف في سوريا، إسماعيل يكيت، إن المؤسسة وزعت أول أيام عيد الأضحى المبارك، حصصا من لحوم الأضاحي في سوريا.

وأضاف يكيت، لمراسل الخليج 365، أن المؤسسة وزعت حصصًا من لحوم الأضاحي على نحو 350 ألف مدني في إدلب ومنطقتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون".

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يشار أن وقف الديانة التركي يجري منذ عام 2011 أنشطة في سوريا تشمل مجالات التعليم والثقافة والمساعدات الإنسانية.

وبفضل عملية "درع الفرات" التي انطلقت يوم 24 أغسطس / آب 2016، تمكنت القوات المسلحة التركية و"الجيش السوري الحر" من تطهير مساحة 2055 كم مربعا من الأراضي شمالي سوريا.

وانتهت العملية العسكرية في 29 مارس/آذار 2017، بعد أن استطاعت القوات المشاركة فيها تحرير مدينة جرابلس الحدودية وعدة مناطق وبلدات ومدينة الباب التي كانت معقلا لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وفي مارس 2018، تمكنت القوات التركية و"الجيش السوري الحر" في عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة تنظيم "ي ب ك / بي كا كا"، بعد 64 يوما من انطلاقها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.