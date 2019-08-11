دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع شاومي تسجل براءة إختراع لهاتف مميز بكاميرة periscope ظهر على التقنية بلا حدود.

رصدت براءة إختراع جديدة لهاتف من شركة شاومي سجلت خلال الفترة الماضية، حيث يأتي الهاتف في براءة الإختراع بكاميرة periscope.

قدمت كلاً من شركة هواوي وOPPO إصدارات مميزة بكاميرة periscope هذا العام، واليوم رصدت براءة إختراع لشركة شاومي في هاتف يأتي أيضاً بكاميرة periscope، حيث تم تسجيل براءة الإختراع في WIPO، كما ظهر مخطط لبراءة الإختراع يقدم تفاصيل لتصميم الكاميرة الخلفية والأمامية في الهاتف.

ويتميز هذا الإصدار بكاميرة أمامية منبثقة، كما يأتي بكاميرة خلفية بإعدادات رباعية، أيضاً يتميز المستشعر العلوي للكاميرة الخلفية بتصميم مربع منفصل عن المستشعرات الثلاثة الأخرى، والذي يضم كاميرة periscope.

Advertisements

ويضم الهاتف زر التحكم في مستوى الصوتيات مع زر التشغيل في الجانب الأيمن من إطار الهاتف، بينما يأتي الجانب الأيسر بالفتحة المخصصة لشريحة SIM.

أيضاً يأتي الهاتف بمنفذ USB C في الجزء السفلي، مع مكبرات grille الصوتية، ومن المتوقع أن يكون هذا الإصدار هو هاتف Mi MIX 4 الذي جاء في بعض التسريبات حتى الآن.

المصدر

هذا الموضوع شاومي تسجل براءة إختراع لهاتف مميز بكاميرة periscope ظهر على التقنية بلا حدود.