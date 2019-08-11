شكرا لقرائتكم خبر عن الاطاحة بمخالفين يُمارسون «الذبح العشوائي» بالدمام (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الدمام:

ضبطت السلطات البلدية في الدمام 44 مخالفا من العمالة الوافدة يمارسون “الذبح العشوائي” .

وقال رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبد الهادي القحطاني إن إدارة الأسواق تمكنت بالتعاون مع الجهات الأمنية من ضبط ٤٤ مخالفًا من العمالة الوافدة، يقومون بممارسة الذبح العشوائي صباح اليوم، أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأشار القحطاني إلى أن عمليات الذبح العشوائي كانت تتم في الطرقات العامة وتحت خطوط الضغط العالي بسوق الأغنام، وفي مواقع تفتقر إلى أبسط الاشتراطات الصحية وباستخدام أدوات ملوثة للذبح وغير صالحة للاستخدام.

فيما كشف عن وجود أضاحي مريضة وغير صالحه للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى تلويث الأماكن العامة.

وأكد القحطاني أن السلطات البلدية ستطبق لائحة الجزاءات والغرامات وإحالة المخالفين لنظام الإقامة والعمل للجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيالهم.

وأكد استمرار الجولات الرقابية بالتعاون مع الجهات الأمنية ، حرصًا على سلامة المستهلكين وعلى الصحة العامة.

ودعا القحطاني جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن المخالفين وعدم التعاون معهم؛ وذلك لسلامة أضاحيهم وضمان خلوها من الأمراض؛ وذلك بذبحها في المسالخ المرخصة؛ حفاظًا على سلامتهم وسلامة عوائلهم.

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