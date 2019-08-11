شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد مهيب للحجاج في طواف الإفاضة بالبيت الحرام (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توجهت حشود ضيوف الرحمن نحو بيت الله الحرام لتؤدي طواف الإفاضة، بعد فراغهم من رمي جمرة العقبة الكبرى في منشأة الجمرات بمنى في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

واتسمت حركة الحجاج صوب المسجد الحرام بالسهولة واليسر تحت إشراف مكثف لأفراد الأجهزة الأمنية والقطاعات المختلفة التي عملت على تنظيم حركة الوفود لخدمتهم وضمان سلامتهم وأمنهم.

وبات ضيوف الرحمن ليلة أمس في مزدلفة، بعد أدائهم ركن الحج الأعظم بالوقوف على عرفات، ومن ثم توجهوا إلى منى حيث رموا الجمرة الكبرى.

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