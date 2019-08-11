الملك سلمان يستقبل مفتي عام المملكة ورئيس اليمن.. ويوجه رسالة

ووفقا لوكالة "واس"، لدى وصول الملك سلمان، كان في استقباله الأمير فيصل بن خالد مستشار خادم الحرمين، والأمير خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي، وصاحب والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا.

وقام الملك سلمان، وبحضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مفتي عام المملكة والعلماء والمشايخ، وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون الخليجي وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في تنظيم الحج.

وألقى الملك سلمان بكلمة، قال فيها: "يسعدني اليوم تهنئتكم وتهنئة المواطنين والمواطنات وحجاج بيت الله الحرام بعيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يجعله عائداً علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركة والقبول".

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"لقد حبى الله بلادنا بنعم كثيرة، حيث اختصها بشرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، فأدّت واجبها مرضاةً له سبحانه، ورحّبت بضيوف الرحمن دون استثناء، ووفرت لهم كل الخدمات التي تعينهم على أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وأمن وطمأنينة".

"ولم يتحقق ذلك إلاّ بفضل الله سبحانه ثم بالجهود الكبيرة التي تبذلها أجهزة الدولة بكل قطاعاتها. أيها الإخوة بهذه المناسبة العزيزة على جميع المسلمين، نسجل تقديرنا لما تبذله القطاعات العسكرية والأمنية في خدمة ضيوف الرحمن، وفي الذود عن حياض الوطن، وحماية المقدسات، والتضحية في ميدان الشرف. وهي جهود وتضحيات كانت وستظل محل فخر الوطن واعتزازه".

"نسأل الله أن يحفظ هذا الوطن، ويديم عليه نعمة الخير والأمن والإيمان".