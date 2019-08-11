التحالف يعلن بدء قوات "الانتقالي" الانسحاب في عدن

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وأوضح المصدر أن على رأس المواقع التي بدأت قوات المجلس الانتقالي الانسحاب منها المناطق المحيطة بقصر المعاشيق.
وأضاف "التحالف يرحب بخطوات المجلس الانتقالي الأولية ويراقب الانسحاب الكامل".
ولفت إلى أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، أبلغ قيادة التحالف العربي في عدن قبوله بكافة مطالب بما فيها الانسحاب من المواقع التي سيطر عليها، كما لفت إلى قبوله الدعوة للاجتماع في السعودية.
وكان المجلس الانتقالي أعلن، في وقت سابق الأحد، التزامه بوقف إطلاق النار في عدن استجابة لدعوة تحالف دعم الشرعية في اليمن.
وقبل ذلك، قال المتحدث باسم التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، أن القيادة المشتركة للتحالف قد طالبت بوقف فوري لإطلاق النار في عدن، مؤكدة أن قوات التحالف ستستخدم القوة العسكرية ضد كل من يخالف ذلك.
ودعت القيادة المشتركة للتحالف كافة المكونات والتشكيلات العسكرية من الانتقالي وقوات الحزام الأمني إلى العودة الفورية لمواقعها والانسحاب من المواقع التي استولت عليها خلال الأيام الماضية.
شاهد الفيديو: التحالف بقيادة السعودية يقصف مناطق تشكل "تهديدا" للحكومة اليمنية في عدن - من فرنس 24
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التحالف بقيادة السعودية يقصف مناطق تشكل "تهديدا" للحكومة اليمنية في عدن
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.