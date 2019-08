صور.. أهالي السيدة زينب يؤدون صلاة عيد الأضحى في رحاب "أم العواجز"

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

منذ ساعات الأولى من صباح اليوم الأحد أول أيام عيد الأضحى المبارك، توافد عدد كبير من أهالي وسكان منطقة السيدة زينب والمناطق المحيطة لأداء صلاة العيد والإحتفال بعيد الأضحى وسط أجواء مليئة بالسعادة والفرحة.

وتجمع عدد كبير من العائلات بصحبة أبنائهم للإحتفال بعيد الأضحى المبارك وسادت حالة من السعادة وسط المصلين، وإنتشر بائعو الألعاب والبلالين وسط تواجد أمني مكثف.

وتزين رحاب مسجد السيدة زينب المعروفة بـ"أم العواجز" لإستقبال العائلات والأصدقاء الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية.

وذكر مصدر أمنى إن وزارة الداخلية بدأت تفعيل خطة أمنية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك، وتعتمد على تحقيق الوجود الأمنى الفعال، من الخدمات النظامية وضابطات قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة، لضبط كل ما قد يُخل بالأمن العام، مع تعزيز الخدمات بأماكن المتنزهات والحدائق والميادين العامة ودور السينما والمسارح والمناطق التجارية والنوادى التى تشهد تجمعات جماهيرية خلال فترة أيام العيد، إضافة إلى تأمين دور العبادة وساحات صلاة العيد والمنشآت الهامة والحيوية.