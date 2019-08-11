صور.. أهالي السيدة زينب يؤدون صلاة عيد الأضحى في رحاب "أم العواجز"

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منذ ساعات الأولى من صباح اليوم الأحد أول أيام عيد الأضحى المبارك، توافد عدد كبير من أهالي وسكان منطقة السيدة زينب والمناطق المحيطة لأداء صلاة العيد والإحتفال بعيد الأضحى وسط أجواء مليئة بالسعادة والفرحة. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press
وتجمع عدد كبير من العائلات بصحبة أبنائهم للإحتفال بعيد الأضحى المبارك وسادت حالة من السعادة وسط المصلين، وإنتشر بائعو الألعاب والبلالين وسط تواجد أمني مكثف. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press
وتزين رحاب مسجد السيدة زينب المعروفة بـ"أم العواجز" لإستقبال العائلات والأصدقاء الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press
وذكر مصدر أمنى إن وزارة الداخلية بدأت تفعيل خطة أمنية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك، وتعتمد على تحقيق الوجود الأمنى الفعال، من الخدمات النظامية وضابطات قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة، لضبط كل ما قد يُخل بالأمن العام، مع تعزيز الخدمات بأماكن المتنزهات والحدائق والميادين العامة ودور السينما والمسارح والمناطق التجارية والنوادى التى تشهد تجمعات جماهيرية خلال فترة أيام العيد، إضافة إلى تأمين دور العبادة وساحات صلاة العيد والمنشآت الهامة والحيوية.
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