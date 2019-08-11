تشييع جثمان فلسطيني استشهد برصاص إسرائيلي شمالي غزة

غزة / نور أبو عيشة / الخليج 365

شيّع العشرات من الفلسطينيين، جثمان شاب، استشهد برصاص إسرائيلي، صباح الأحد، قرب الحدود الشرقية، لشمالي قطاع غزة.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان الشاب "مروان خالد ناصر" (26 عاما)، في مسجد "عُمر"، في بلدة بيت حانون (شمالا)، قبل أن يُوارى الثرى في المقبرة الشرقية .

وصباح الأحد، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح وصل وكالة الخليج 365، نسخة منه عن استشهاد "ناصر".

وفي وقت سابق، أفاد مراسل وكالة الخليج 365، نقلا عن شهود عيان أن قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة خلف السياج الأمني الفاصل، قرب الحدود الشرقية لبلدة بين حانون (شمالا)، أطلقت النار على شاب فلسطيني، اقترب من السياج الفاصل، وأردته قتيلا.

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان وصل "الخليج 365" نسخة منه، إن قواته أطلقت النار على مسلح فلسطيني اقترب من السياج، شمالي قطاع غزة، وقصفت موقعا يتبع لحركة حماس في المنطقة.

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