وزير الداخلية اليمني يتهم السعودية بالصمت على ذبح الإمارات للشرعية

اليمن/ عبدالله أحمد/ الخليج 365

اتهم وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري، مؤسسة الرئاسة والسعودية بالصمت إزاء انقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، على الحكومة اليمنية في مدينة عدن (جنوب غرب).

وقال الميسري، في مقطع فيديو، إن مؤسسة الرئاسة اليمنية لم تكن موفقة في صمتها المريب عما حدث ويحدث في عدن.

كما انتقد السعودية على صمتها 4 أيام، "وشريكنا في التحالف (الإمارات) يذبحنا من الوريد إلى الوريد".

وحسب الميسري، فإنه كان يتحدث في مقطع الفيديو من عدن، قبل أن تنقلهم طائرة سعودية إلى الرياض السبت.

وكشف أن 400 عربة إماراتية يقودها مأجورون نزلت شوارع عدن، وشاركت في المواجهات، و"نحن قاتلناهم بأسلحتنا البدائية".

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وأضاف أن قادة المقاومة تصدوا للمحاولة الانقلابية الناجحة التي أدت إلى القضاء على ما تبقى من سيادة الدولة.

وأقر وزير الداخلية اليمني بالهزيمة، وبارك للإمارات متهكما بـ "النصر المبين علينا"!

وتوعد بأن "هذه المعركة لن تكون الأخيرة، وأنهم لن يتركوا الوطن للعابثين".

وشبه الميسري، نهب مسلحي "الانتقالي الجنوبي"، لمنازل القيادات المخالفة بما فعله الحوثيون.

وقال إن "التشابه بين السلوكين يؤكد أن المشكاة واحدة".

ودعا أنصار الشرعية إلى الإبقاء على جذوة الحرية في صدورهم، وعدم الانبطاح لأصحاب المشروع الهدام، والتمسك بقيم الحق والعدالة والعيش المشترك.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.