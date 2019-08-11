"الهلال الأحمر" التركي يوزع لحوم أضاحي على أكثر من 1000 أسرة بالعراق

أربيل/ مازن ماجد باقال/ الخليج 365

تعتزم جمعية الهلال الأحمر التركية توزيع لحوم أضاحي على ألف و 50 أسره محتاجة بالعراق، في عيد الأضحى.

وحضر عملية ذبح الأضاحي في مدينة أربيل شمالي العراق، وزير الإقليم في كردستان بشمال العراق، آيدن معروف، ومحافظ أربيل نوزد هادي، ورئيس بعثة الهلال الأحمر في العراق طاهر قهوجي، إضافة إلى عدد أخر من المسؤولين.

وفي تصريح للأناضول، ذكر قهوجي أنهم يعتزمون توزيع لحوم 150 أضحية نيابة عن أتراك على ألف و50 أسرة محتاجة دون التمييز بالدين واللغة والعرق.

وأكد أنهم سيسعون لإيصال لحوم الأضاحي والمساعدات لكل مكان يستيطعون الوصول إليه.

ولفت إلى أن لحوم الأضاحي ستوزع على الأسر النازحة واللاجئة في الموصل ودهوم وحلبجة وكركوك وأربيل.

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من جانبه، أوضح معروف أن الهلال الأحمر مدت يد العون للمحتاجين في بلده خلال عيد الأضحى، معربًا عن شكره لها إزاء ما تقوم به.

وقال: "حقًا إنها خطوة رائعة، وعمل هام، فالهلال الأحمر التركي لم يتخلى أبدًا عن الناس هنا لا في الفترات الماضية ولا في الأعياد".

وأشار إلى أن الهلال الأحمر تحولت إلى مؤسسة تشكل نموذجًا ليس في العراق فقط وإنما في الشرق الأوسط.

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