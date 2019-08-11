قوات الوفاق الليبية: توقف الملاحة في مطار معيتيقة

وليد عبد الله / الخليج 365

أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية، الأحد، عن تسجيل ثاني خرق للهدنة من قبل قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضافت القوات في بيان لعملية بركان الغضب بأن الخرق الثاني جاء بعد استهداف مطار معيتيقة الدولي بقذائف صاروخية ما أدّى الى إيقاف حركة الملاحة الجوية حتى إشعار آخر.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت قوات حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، أن 3 مدنيين أصيبوا، صباح الأحد، في قصف مدفعي وصاروخي عشوائي لقوات حفتر، على منطقة سوق الجمعة، شمالي العاصمة طرابلس، التي يقع بها مطار معيتيقة الدولي، في أول خرق لهدنة عيد الأضحى المبارك.

كما نشرت قوات "بركان الغضب"، التابعة للوفاق، صورا لآثار القصف، لم تسلم منه حتى أضاحي العيد، بعضها لم يكن ذُبح بعد.

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من جهة أخرى، قال شهود عيان، إن أصوات قذائف سمعت بوضوح في منطقة طريق المطار القديم، جنوبي طرابلس، فيما أعلن مصدر من حكومة الوفاق سقوط 4 قذائف على مطار معيتيقة، في أول أيام الهدنة.

وأعلنت حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، وقوات حفتر، قبولها بالهدنة التي دعت لها البعثة الأممية في ليبيا، خلال عيد الأضحى المبارك.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق.

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