أمين عسير يوجه بكشف مكامن القصور في تنفيذ مشاريع تصريف مياه الأمطار في حي الموسى

الخليج - سلمى القحطاني

إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول تأخر بلدية خميس مشيط في تنفيذ مشروع تصريف مياه الأمطار في حي الموسى مما تسبب ذلك بمحاصرة مياه الأمطار لمنازل المواطنين و إلحاق الضرر بهم علاوة على تأثر حالة النظافة بالحي و المواقع المحيطة به.

فإن أمانة منطقة عسير و حرصاً منها على إيضاح الحقائق، تود التنويه بصدور توجيه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بتشكيل لجنة هندسية محددة المهام من قبل وكالة شؤون البلديات للوقوف على الموقع بشكل عاجل و مناقشة أسباب تأخر تنفيذ المشروع مع بلدية خميس مشيط، و تقصي الحقائق حول ما أثير و من ثم الرفع بتقرير مفصل لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها بشكل فوري.

وإذ تؤكد الأمانة بأن الدكتور وليد الحميدي قد شدد على ضرورة كشف مكامن القصور التي تسببت بتعطل تنفيذ مشروع تصريف مياه الأمطار بحي الموسى ، منبهاً على ضرورة علاجها كي لا يستمر الوضع كما هو عليه .