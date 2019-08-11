شكرا لقرائتكم اعتقال عراقي هدّد بحرق نفسه قرب الفاتيكان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - روما - أ ف ب - | منذ ساعة في 11 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 11 أغسطس 2019 / 15:35

اعتقلت قوات الأمن الإيطالية قرب الفاتيكان رجلاً عراقياً، هدّد بحرق نفسه وصرخ "الله أكبر".



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وأوردت صحيفة "إل ميساجيرو" بأن الرجل الذي بدا غاضباً، خاض سجالاً مع شرطيين قرب ساحة القديس بطرس، ثم لوّح بولاعة أمامهم.

وأضافت أنه ردّد عبارات بلا معنى، وهتف "الله أكبر"، قبل أن يسارع عنصرا أمن يرتديان ثياباً مدنية إلى الانقضاض عليه وطرحه أرضاً وتوقيفه. واقتاد عناصر الأمن الرجل إلى مركز للشرطة لاستجوابه.

وبثّ الموقع الإلكتروني للصحيفة لقطات للحادث، سجّلتها كاميرا مراقبة في المكان.

وتفيد هذه اللقطات بأن الرجل اعتُقل بعد دقيقتين على تهديداته. وأوقف بسرعة كبيرة ومن دون أي جلبة، لدرجة أن الناس في المكان أكلموا سيرهم كما لو أن شيئاً لم يحدث.