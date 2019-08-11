شكرا لقرائتكم الأردن يعرب عن قلقه الشديد إزاء تطورات الأحداث في عدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - عمّان – "الحياة" | منذ 3 ساعات في 11 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 11 أغسطس 2019 / 13:38

أعرب الأردن اليوم (الأحد)، عن قلقه الشديد إزاء استمرار المواجهات المسلحة التي تجري في مدينة عدن في اليمن، داعياً إلى "التهدئة وعدم التصعيد والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين اليمنيين".



ودعا الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة، جميع أطراف النزاع في اليمن إلى "التهدئة والحوار المسؤول، للتوصل لحل سياسي يعيد الأمن والاستقرار لليمن وفق قرارات مجلس الأمن والمرجعيات المعتمدة".

ودعا الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة، جميع أطراف النزاع في اليمن إلى "التهدئة والحوار المسؤول، للتوصل لحل سياسي يعيد الأمن والاستقرار لليمن وفق قرارات مجلس الأمن والمرجعيات المعتمدة".

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