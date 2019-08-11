شكرا لقرائتكم "التحالف" يضرب موقعاً يشكل تهديداً للحكومة الشرعية في عدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – "الحياة" | منذ 6 ساعات في 11 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 11 أغسطس 2019 / 11:56

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم (الأحد)، أنه استهدف إحدى المناطق التي تشكل تهديداً مباشراً لأحد المواقع المهمة التابعة للحكومة الشرعية".



ودعا في بيان، المجلس الانتقالي إلى "الانسحاب الفوري والكامل من المواقع التي استولى عليها بالقوة".

وأكد التحالف أنه "ستكون هذه العملية الأولى وسيليها أخرى في حال عدم التقيد ببيان قوات التحالف" الذي دعا إلى وقف لإطلاق النار في عدن.

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وقال إنه "سيتولى حماية المواقع التي ينسحب منها المجلس الانتقالي"، مبيناً أنه "ماتزال الفرصة سانحة للانتقالي للانسحاب الفوري من المواقع التي سيطر عليها بالقوة".

وأبلغ المجلس الانتقالي في عدن، التحالف قبوله الانسحاب من المواقع كافة التي سيطر عليها، ورحب التحالف في هذه الخطوة، لافتاً إلى أنه سيراقب الانسحاب بشكل كامل.

التحالف استهدف إحدى المناطق التي تشكل تهديداً مباشراً لأحد المواقع المهمة التابعة للحكومة الشرعية. (الحياة)