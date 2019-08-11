شكرا لقرائتكم الحكومة اليمنية ترحب بدعوة التحالف لوقف إطلاق النار في عدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - عدن – "الحياة" | منذ 7 ساعات في 11 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 11 أغسطس 2019 / 11:34

رحبت الحكومة اليمنية بدعوة قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء أمس، للمكونات والتشكيلات العسكرية التابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي إلى الانسحاب من المواقع التي استولت عليها خلال الأيام الماضية، وعدم المساس في الممتلكات العامة والخاصة.



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ورحب الناطق باسم الحكومة اليمنية راجح بادي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، بالوقف الفوري لإطلاق النار في العاصمة الموقتة عدن اعتباراً من الواحدة بعد منتصف أمس (السبت).

وأكد التزام الحكومة اليمنية دعوة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة، لوقف إطلاق النار.

كما رحب الناطق باسم الحكومة اليمنية بدعوة السعودية للحكومة وجميع الأطراف لعقد اجتماع عاجل في المملكة للوقوف أمام انقلاب ميليشيا المجلس الانتقالي على الحكومة واستهدافها مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية والمدنية في العاصمة الموقتة عدن.

وجدد تأكيد الحكومة ورفضها المطلق والتام لأشكال الاعتداء على مؤسسات الدولة كافة، معتبراً أن أي تمرد واستقواء بالسلاح على الدولة، "أمراً غير مقبول ويعد انقلاباً على الدولة".