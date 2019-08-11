المجلس الوطني الفلسطيني يطالب بتحرك دولي لحماية الأقصى

وأكد رئيس المجلس، سليم الزعنون، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن اعتداء قوات الاحتلال الوحشي على المصلين داخل المسجد الاقصى وساحاته، جريمة مكتملة الأركان، وهي تعبر عن تحدي لكل القيم والمواثيق الدولية التي تمنع استباحة أماكن العبادة. كما طالب بتوفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني ومقدساته.
ووجه المجلس الوطني الفلسطيني نداء عاجلا إلى البرلمانات العربية والإسلامية التي تمثل الشعوب العربية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي قد سمحت اليوم للمستوطنين بالدخول الى ساحات المسجد الاقصى واعتدت على المسلمين المشاركين بصلاة العيد ما أدى إلى إصابة العشرات.
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