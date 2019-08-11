الوفاق الليبية تتهم الجيش بقيادة حفتر بقصف مطار معيتيقة الدولي بطرابلس

وقال المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابعة للوفاق في تغريدة عبر تويتر، اليوم الأحد "تسجيل ثاني خرق لهدنة عيد الأضحى من قبل مليشيات مجرم الحرب المتمرد حفتر في أول أيام العيد بعد استهداف مطار معيتيقة الدولي بقذائف صاروخية ما أدّى إلى إيقاف حركة الملاحة الجوية حتى إشعار آخر".

وقالت إدارة مطار معيتيقة الدولي بعد ظهر اليوم "للأسف مع صباح هذا اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك تعرض المطار للقصف وتوقف الملاحة الجوية لحين إشعار آخر".

وكانت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، دعت الخميس الماضي، كل الأطراف في ليبيا إلى قبول هدنة إنسانية بمناسبة عيد الأضحى المبارك ابتداء من صباح يوم العيد، مطالبة جميع الأطراف بإرسال موافقة مكتوبة من قبل هذه الأطراف في موعد لا يتجاوز منتصف ليل الجمعة/السبت.

وأعلن كل من حكومة الوفاق التي تدير غرب ليبيا، والجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر الذي يسيطر على شرق البلاد، موافقتهما على الهدنة الإنسانية خلال أيام عيد الأضحى، ووقف العمليات العسكرية الدائرة على مشارف العاصمة طرابلس.

وتتواصل منذ نيسان/أبريل الماضي اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، وقوات الجيش، في مناطق متفرقة بضواحي طرابلس، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1100 مدني وعسكري، حتى الآن، بينما جرح الآلاف إلى جانب نزوح الآلاف من العائلات.